अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल, सीबीएसई परीक्षा और मूल्यांकन के तरीके में बदलाव की तैयारी कर रहा है। अब छात्रों को केवल सवालों के जवाब याद करने के बजाय विषयों को समझने और अपनी सोच के आधार पर सवालों के जवाब देने के लिए तैयार किया जाएगा।

अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) परीक्षा और मूल्यांकन के तरीके में बदलाव की तैयारी कर रहा है। अब छात्रों को केवल किताबों के जवाब याद करने के बजाय विषयों को समझने और अपनी सोच के आधार पर सवालों के जवाब देने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी परीक्षा में रटने के बजाय बच्चों की समझ, तार्किक क्षमता और सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करने की योग्यता पर ज्यादा जोर होगा।

इसे लेकर सीबीएसई ने 9 नवंबर 2026 को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें दक्षता आधारित मूल्यांकन (Competency Based Assessment) को बढ़ावा देने और परीक्षा को केवल अंकों तक सीमित न रखने पर जोर दिया गया है। बोर्ड का मानना है कि मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि छात्र ने किसी विषय को कितना समझा है और उस नॉलेज का इस्तेमाल किस तरह कर सकता है। हालांकि, बोर्ड के इस सर्कुलर में किसी नए परीक्षा पैटर्न को तत्काल लागू करने की घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि यह पहल मूल्यांकन व्यवस्था को बेहतर बनाने और इस दिशा में स्कूलों को तैयार करने से जुड़ी है।

जम्मू में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन सीबीएसई इस बदलाव को लेकर देशभर के स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षाविदों के साथ चर्चा करेगा। इसके लिए 17 और 18 दिसंबर 2026 को जम्मू में 32वां राष्ट्रीय सहोदया स्कूल परिसर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका विषय 'Assessment: Empowering Globally Minded, Future-Ready Learners' रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सम्मेलन में ये चर्चा होगी कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन केवल परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर करने के बजाय उनकी सीखने की क्षमता, रचनात्मक सोच, समस्या सुलझाने की योग्यता और व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर कैसे किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के अनुरूप स्कूलों की मूल्यांकन व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार होगा।

छात्रों पर क्या पड़ेगा प्रभाव ऐसे में अगर नई मूल्यांकन व्यवस्था की दिशा में बदलाव होता है, तो विद्यार्थियों को सवालों के जवाब रटकर लिखने के बजाय अपनी समझ के आधार पर देने होंगे। उदाहरण के तौर पर विज्ञान में किसी सिद्धांत की परिभाषा याद करने के साथ यह भी समझना होगा कि उसका इस्तेमाल वास्तविक जीवन में कहां और कैसे होता है। इसी तरह गणित में केवल फार्मूला याद रखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा।

इस बदलाव का उद्देश्य इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में विषयों की गहरी समझ विकसित करना है, ताकि वे परीक्षा के साथ-साथ आगे की पढ़ाई और जीवन की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो सकें।

शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग इस बदलाव में केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। सम्मेलन में शिक्षकों और स्कूल मैनेजमेंट की मूल्यांकन क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। शिक्षकों को परीक्षा में ऐसे सवाल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनसे बच्चों की सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता का पता चल सके।