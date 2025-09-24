CBSE Exam : सीबीएसई 12वीं परीक्षा के लिए NCERT कराएगा फ्री तैयारी, SWAYAM पोर्टल से होगा कोर्स

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के लाखों विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए नि:शुल्क तैयारी कर सकेंगे। यह तैयारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी ) के स्वयं पोर्टल से कराई जाएगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के लाखों विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए नि:शुल्क तैयारी कर सकेंगे। यह तैयारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी ) के स्वयं पोर्टल से कराई जाएगी। परिषद की ओर से पहली बार यह पहल की गई है। परिषद ने स्वयं पोर्टल से पहली बार कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए एक विशेष ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। यह पहल विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के विभिन्न विषयों में छात्रों को मुफ्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने के की गई है।

खासकर वैसे विद्यार्थी जो तैयारी के लिए किसी कोचिंग का सहारा नहीं लेते और स्व अध्ययन, डिजिटल सामग्री से पढ़ाई करते हैं, वह इससे तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की समझ के लिए ई-ट्यूटोरियल की सुविधा दी जाएगी।

बच्चों ने कितना सीखा, इसका मूल्यांकन भी होगा व्यवस्था के तहत बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। यह आकलन छात्रों को उनकी तैयारी का स्तर जांचने और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। आखिर में अंतिम परीक्षा होगी। इसमें सफल होने वाले मेधावी छात्रों को एक प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। प्रमाणपत्र उन सभी छात्रों को मिलेगा, जो अंतिम परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। इसका इस्तेमाल आगे शैक्षणिक क्षेत्र में कर सकेंगे। 11वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी पोर्टल से ऑनलाइन कक्षा लेने की व्यवस्था की गई है।

- स्वयं पोर्टल के माध्यम से पहली बार 12वीं बोर्ड के बच्चों की तैयारी कराई जाएगी