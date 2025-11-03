Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE exam: Evaluation will begin 10 days after the exam
CBSE exam: परीक्षा के 10 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा मूल्यांकन

CBSE exam: परीक्षा के 10 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा मूल्यांकन

संक्षेप: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दसवीं-बारहवीं के संबंधित विषय की परीक्षा के समाप्ति के 10 दिनों बाद ही उस विषय के मूल्यांकन कार्य की शुरुआत करेगा। मूल्यांकन कार्य 12 दिनों में ही समाप्त कर लिया जाएगा।

Mon, 3 Nov 2025 06:57 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दसवीं-बारहवीं के संबंधित विषय की परीक्षा के समाप्ति के 10 दिनों बाद ही उस विषय के मूल्यांकन कार्य की शुरुआत करेगा। मूल्यांकन कार्य 12 दिनों में ही समाप्त कर लिया जाएगा। इससे पहले 10 से अधिक दिनों के अंतराल पर मूल्यांकन की शुरुआत होती थी। इस बार बोर्ड ने परीक्षा का कार्यक्रम भी पिछले साल की तुलना में पहले जारी कर दिया है। पिछले साल 86 दिन पहले जारी हुआ था, इस बार 110 दिन पहले कार्यक्रम जारी किया गया है। इस बार बोर्ड ने मार्किंग के लिए भी नई पहल की है। इस बार प्राप्त अंकों की प्रविष्टि भी डिजिटली की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चों की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के बाद उनके अंकों को ऑन स्क्रीन दर्ज किया जाएगा। पुरानी व्यवस्था के अनुसार बच्चों की मार्किंग पेपर पर होती थी और उसे पेपर पर ही दर्ज किया जाता था। इससे विद्यार्थियों के अंकों का डिजिटल रिकॉर्ड बोर्ड के पास नहीं हो पाता था।यह व्यवस्था लागू होने से सारे अंक डिजिटली दर्ज होंगे, इससे मूल्यांकन में गलतियों की संभावनाएं कम होंगी। मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंकों के जोड़ भी आसानी से होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑन स्क्रीन मार्किंग से ये फायदे होंगे

● मूल्यांकन में गलतियां कम होंगी

● पेपर वर्क कम होगा

● परिणाम तेजी से तैयार होंगे

● पारदर्शिता बढ़ेगी

● रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी

● डेटा सेक्योरिटी बढ़ेगी

● 12 दिनों में मूल्यांकन होगा, इस बार अंकों की प्रविष्टि भी डिजिटली होगी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। बोर्ड द्वारा पहले ही बताए गए एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, दोनों कक्षाओं के एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगे।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
CBSE Cbse Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।