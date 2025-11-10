Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE exam 2026 were not orgnised in which school has no CCTV
सीबीएसई: बगैर सीसीटीवी वाले स्कूलों में परीक्षा केंद्र नहीं होंगे

सीबीएसई: बगैर सीसीटीवी वाले स्कूलों में परीक्षा केंद्र नहीं होंगे

संक्षेप: CBSE exam 2026:केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षा को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी पॉलिसी बनाई है। सीसीटीवी पॉलिसी देशभर के स्कूलों के साथ- साथ विदेशों में भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए भी बनाई गई है।

Mon, 10 Nov 2025 07:27 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षा को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी पॉलिसी बनाई है। सीसीटीवी पॉलिसी देशभर के स्कूलों के साथ- साथ विदेशों में भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए भी बनाई गई है।इसके तहत जिन स्कूलों को अपने स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए सहमती देनी है। उनको बोर्ड को सहमती देने से पहले स्कूलों के परीक्षा हॉल में सीसीटीवी अवश्य रूप से इंस्टॉल कराना होगा। जिन स्कूलों में सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं होगा बोर्ड की ओर से उन स्कूलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सीबीएसई ने 10वीं-12वीं 2026 की बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। दोनों की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परीक्षा हॉल के प्रवेश-निकास द्वार और डेस्क पर होना चाहिए कवरेज : पॉलिसी के अनुसार स्कूलों को अपने परीक्षा हॉल के प्रवेश-निकास द्वार और परीक्षा डेस्क के पास सीसीटीवी इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। बच्चे जिस डेस्ट पर बैठकर परीक्षा देंगे उस डेस्क का कवरेज उस सीसीटीवी में होना चाहिए। पूरी परीक्षा अवधि के दौरान सीसीटीवी निरंतर चालू रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने समीक्षा के लिए वीडियो फुटेज आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा के लिए तैयारी

भारत समेत 26 देशों में सीबीएसई 10वीं-12वीं की परीक्षा होगी। इसमें देशभर से करीब 45 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल करना है। सीसीटीवी इंस्टॉल कराने वाले स्कूलों को बच्चों को इससे अवगत कराने के लिए साइनेज लगाया जाना है। बच्चों को इसकी जानकारी हैंडबुक, नोटिस बोर्ड और ओरिएंटेशन के माध्यम से भी दी जानी है। स्कूलों को बच्चों को यह बताया जाएगा कि वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Cbse Exam CBSE
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।