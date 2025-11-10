सीबीएसई: बगैर सीसीटीवी वाले स्कूलों में परीक्षा केंद्र नहीं होंगे
संक्षेप: CBSE exam 2026:केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षा को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी पॉलिसी बनाई है। सीसीटीवी पॉलिसी देशभर के स्कूलों के साथ- साथ विदेशों में भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए भी बनाई गई है।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षा को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी पॉलिसी बनाई है। सीसीटीवी पॉलिसी देशभर के स्कूलों के साथ- साथ विदेशों में भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए भी बनाई गई है।इसके तहत जिन स्कूलों को अपने स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए सहमती देनी है। उनको बोर्ड को सहमती देने से पहले स्कूलों के परीक्षा हॉल में सीसीटीवी अवश्य रूप से इंस्टॉल कराना होगा। जिन स्कूलों में सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं होगा बोर्ड की ओर से उन स्कूलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। सीबीएसई ने 10वीं-12वीं 2026 की बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। दोनों की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी।
परीक्षा हॉल के प्रवेश-निकास द्वार और डेस्क पर होना चाहिए कवरेज : पॉलिसी के अनुसार स्कूलों को अपने परीक्षा हॉल के प्रवेश-निकास द्वार और परीक्षा डेस्क के पास सीसीटीवी इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। बच्चे जिस डेस्ट पर बैठकर परीक्षा देंगे उस डेस्क का कवरेज उस सीसीटीवी में होना चाहिए। पूरी परीक्षा अवधि के दौरान सीसीटीवी निरंतर चालू रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने समीक्षा के लिए वीडियो फुटेज आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा के लिए तैयारी
भारत समेत 26 देशों में सीबीएसई 10वीं-12वीं की परीक्षा होगी। इसमें देशभर से करीब 45 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल करना है। सीसीटीवी इंस्टॉल कराने वाले स्कूलों को बच्चों को इससे अवगत कराने के लिए साइनेज लगाया जाना है। बच्चों को इसकी जानकारी हैंडबुक, नोटिस बोर्ड और ओरिएंटेशन के माध्यम से भी दी जानी है। स्कूलों को बच्चों को यह बताया जाएगा कि वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं।