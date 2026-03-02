Hindustan Hindi News
CBSE Group A, B, C Result 2026: CBSE भर्ती 2026 रिजल्ट आउट, ग्रुप A, B और C के 124 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी

Mar 02, 2026 02:14 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CBSE DRQ 2026 Group A, B, C Result: सीबीएसई ने अपनी सीधी भर्ती कोटा परीक्षा 2026 (DRQ 2026) के परिणामों की घोषणा कर दी है। यह भर्ती प्रक्रिया ग्रुप ए, बी और सी के कुल 124 नॉन-टीचिंग पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है।

CBSE Group A, B, C Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) ने अपनी सीधी भर्ती कोटा परीक्षा 2026 (DRQ 2026) के परिणामों की घोषणा कर दी है। यह भर्ती प्रक्रिया ग्रुप ए, बी और सी के कुल 124 नॉन-टीचिंग पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। जिन अभ्यर्थियों ने जनवरी और फरवरी में आयोजित इस लिखित परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

परीक्षा और भर्ती की डिटेल्स

सीबीएसई ने इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 के बीच पूरी की थी। बोर्ड का लक्ष्य प्रशासन और तकनीकी सहयोग के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करना है। भर्ती किए जाने वाले प्रमुख पद इस प्रकार हैं:

ग्रुप ए: असिस्टेंट सेक्रेटरी, सहायक प्रोफेसर और सहायक निदेशक।

ग्रुप बी: सुपरिटेंडेंट, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (JTO)।

ग्रुप सी: जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट ।

टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट और कट-ऑफ

लिखित परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को विभिन्न शहरों में किया गया था। परीक्षा के बाद 11 फरवरी को आंसर-की जारी की गई थी, जिस पर आपत्तियां दर्ज करने के बाद आज फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है।

मेरिट लिस्ट: बोर्ड ने सफल उम्मीदवारों की एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की है, जिन्हें अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

अगला चरण: टियर-1 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अब टियर-2 (मुख्य परीक्षा) और पदों के अनुसार स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Recruitment' टैब पर क्लिक करें।

3. यहां "Result Notice for DRQ 2026 Tier-1 Examination" के लिंक को खोजें।

4. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करें।

5. मेरिट लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें अपना नाम या रोल नंबर सर्च करें।

महत्वपूर्ण तिथियां और निर्देश

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि टियर-2 परीक्षा की तिथियां जल्द ही अलग से घोषित की जाएंगी। ग्रुप ए के पदों के लिए इंटरव्यू एक अनिवार्य हिस्सा होगा, जबकि ग्रुप सी के पदों (जैसे जूनियर असिस्टेंट) के लिए टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक और श्रेणी प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST/EWS) तैयार रखें, क्योंकि आगामी चरणों के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। किसी भी भ्रम की स्थिति में केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

CBSE Results
