12वीं के वेदांत का री-इवैल्यूएशन में गड़बड़ी का आरोप गलत, CBSE बोला- फिजिक्स में बढ़े हैं 9 मार्क्स
12वीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने दावा किया है कि री-इवैल्युएशन परिणाम में उनके फिजिक्स के नंबर नहीं बढ़े हैं। वहीं, सीबीएसई ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है।
सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के बीच उत्तर पुस्तिकाओं के री-इवैल्यूएशन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वेदांत ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में खामी के कारण उसकी फिजिक्स की कॉपी किसी और छात्र से बदल गई है और री-इवैल्यूएशन के बाद भी उसके मार्क्स नहीं बढ़े। वेदांत के इस दावे ने इंटरनेट पर डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर एक नई बहस छेड़ दी, जिससे कई छात्र और अभिभावक भी चिंतित हो गए।
सीबीएसई की सफाई: वेदांत के कुल 11 नंबर बढ़े
इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीएसई ने वेदांत के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि वेदांत का दावा पूरी तरह गलत है और री-इवैल्युएशन प्रक्रिया के बाद उसके कुल 11 नंबर बढ़े हैं। बोर्ड के अनुसार, वेदांत के गणित में 46 से 47, कंप्यूटर साइंस में 61 से 62 और मुख्य विवाद वाले विषय फिजिक्स में 35 से बढ़कर सीधे 44 नंबर (9 अंकों का उछाल) हुए हैं। बोर्ड ने बताया कि 99.7% री-इवैल्युएशन के मामलों का निपटारा किया जा चुका है और छात्र अपने संशोधित अंक डिजिलॉकर पर देख सकते हैं।
99.7% से अधिक नतीजों का हो चुका है निपटारा
वेदांत श्रीवास्तव वही छात्र हैं जिन्होंने मई 2026 में सबसे पहले सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर सवाल उठाए थे। तब बोर्ड ने जांच में माना था कि तकनीकी खराबी के कारण वेदांत के पोर्टल पर किसी अन्य छात्र की फिजिक्स की आंसर शीट अपलोड हो गई थी, जिसे बाद में सुधारा गया।
यह पूरा मामला केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली पर छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों का ऐसा सैलाब आया कि देश के बड़े राजनेताओं को भी इस विवाद में दखल देना पड़ा। हालात इस कदर गंभीर हो गए कि केरल के मुख्यमंत्री ने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस डिजिटल सिस्टम की खामियों को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा।
अब इस ताजा विवाद के बीच सीबीएसई ने बताया है कि कक्षा 12वीं के 99.7 प्रतिशत से अधिक वेरिफिकेशन और री-इवैल्युएशन आवेदनों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। बोर्ड ने यह भी साफ किया कि पिछले साल 2025 की तुलना में इस बार काम काफी तेजी से हुआ है और बचे हुए महज कुछ प्रतिशत छात्रों के नतीजे भी प्रोसेसिंग के अंतिम चरण में हैं, जिन्हें जल्द ही लाइव कर दिया जाएगा।
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