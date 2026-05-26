CBSE के OSM पोर्टल हैक का सोशल मीडिया दावा निकला फर्जी, परीक्षा मूल्यांकन डेटा पूरी तरह सुरक्षित
CBSE OSM Portal: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साफ किया है कि जिस पोर्टल पर मूल्यांकन कार्य किया जाता है, उसकी सुरक्षा पूरी तरह अभेद्य है और उसें हैक नहीं किया गया है। पढ़िए पूरी खबर…
CBSE Class 12 Evaluation: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' (OSM) पोर्टल के हैक या कंप्रोमाइज होने के दावों को लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर अब विराम लग गया है। सीबीएसई बोर्ड ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। बोर्ड ने साफ किया है कि जिस पोर्टल पर मूल्यांकन कार्य किया जाता है, उसकी सुरक्षा पूरी तरह अभेद्य है और उसमें कोई सेंधमारी नहीं हुई है।
क्या था सोशल मीडिया का दावा?
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए यह सनसनीखेज दावा किया था कि उसने 26 फरवरी 2026 को सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) पोर्टल, जिसका यूआरएल (URL) http://cbse.onmarks.co.in है, को हैक कर लिया है। इस सोशल मीडिया पोस्ट को आधार पर बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया था।
सीबीएसई की सफाई: वो असली पोर्टल नहीं, सिर्फ टेस्टिंग साइट थी
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीएसई ने तुरंत बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने इस पूरे मामले की सच्चाई बताते हुए इन बिंदुओं को सामने रखा है:
यूआरएल में अंतर: बोर्ड ने बताया कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए जिस मुख्य पोर्टल का उपयोग किया जाता है, उसका यूआरएल (URL) बिल्कुल अलग है। उस पोर्टल को न तो हैक किया गया है और न ही उसमें वे कमियां मौजूद हैं, जिनका जिक्र सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया है।
केवल सैंपल डेटा था मौजूद: सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया यूआरएल (http://cbse.onmarks.co.in) केवल एक टेस्टिंग साइट है। इसका उपयोग बोर्ड द्वारा इंटरनल टेस्टिंग और रिव्यू के लिए किया जाता है।
डेटा लीक होने का कोई खतरा नहीं: बोर्ड ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उस टेस्टिंग पोर्टल पर किसी भी छात्र का मूल्यांकन डेटा, परीक्षा के मार्क्स या अन्य कोई भी गोपनीय जानकारी मौजूद नहीं थी। वहां सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डमी या सैंपल डेटा ही रखा गया था।
मजबूत सुरक्षा और प्रणाली का भरोसा
सीबीएसई ने देश भर के सभी छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत ही कड़े और मजबूत सुरक्षा इंतजाम लागू किए गए हैं।
यह ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। इसमें किसी भी तरह की तकनीकी खामी या गड़बड़ी को तुरंत ठीक करने के लिए एक बेहद मजबूत ‘शिकायत निवारण तंत्र’ भी पहले से इन-बिल्ट है। बोर्ड ने दोहराया है कि मुख्य मूल्यांकन पोर्टल पर सुरक्षा उल्लंघन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और परीक्षा से जुड़ा सारा डेटा पूरी तरह सुरक्षित है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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