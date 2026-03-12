CBSE Fake Notice Alert 2026: सीबीएसई ने खारिज की पेपर रद्द होने की अफवाह, 12वीं अंग्रेजी परीक्षा के लिए जारी की नई तारीख
CBSE Fake News Alert 2026: सीबीएसई बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि खाड़ी देशों में रहने वाले कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अंग्रेजी की परीक्षा के संबंध में वायरल किया जा रहा नोटिस पूरी तरह से आधारहीन और गलत है।
CBSE Fake News Alert 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक फर्जी नोटिस को लेकर छात्रों और अभिभावकों को सतर्क किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि खाड़ी देशों में रहने वाले कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अंग्रेजी की परीक्षा के संबंध में वायरल किया जा रहा नोटिस पूरी तरह से आधारहीन और गलत है। बोर्ड ने अब आधिकारिक तौर पर संशोधित परीक्षा तिथि की पुष्टि कर दी है ताकि छात्रों के बीच बना भ्रम दूर हो सके।
सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी
पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सर्कुलर वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि मिडिल ईस्ट के परीक्षा केंद्रों पर 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है या इसकी तारीखों में बड़ा बदलाव हुआ है। इस फर्जी नोटिस ने हजारों छात्रों और उनके माता-पिता की चिंता बढ़ा दी थी।
सीबीएसई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया। बोर्ड ने कहा कि छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें। बोर्ड ने चेतावनी दी कि असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही ऐसी अफवाहों का मकसद केवल घबराहट पैदा करना है।
क्या है असल मामला और नई तारीख?
सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट के छात्रों के लिए अंग्रेजी इलेक्टिव और अंग्रेजी कोर विषयों की परीक्षा के लिए संशोधित शेड्यूल की जानकारी दी है। बोर्ड के अनुसार, तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से पहले कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन वायरल नोटिस में दी गई जानकारी उन आधिकारिक आदेशों से अलग थी।
बोर्ड ने अब पुष्टि की है कि मिडिल ईस्ट के छात्रों के लिए संशोधित परीक्षा तिथि अब 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक संचार में कहा है कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी केंद्रों को पहले ही सूचित कर दिया गया है और छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों के माध्यम से भी अपडेट दिया जा रहा है।
छात्रों के लिए बोर्ड की एडवाइजरी
किसी भी परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए हमेशा सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल का ही अनुसरण करें। बोर्ड ने अपील की है कि बिना पुष्टि किए किसी भी नोटिस या मैसेज को आगे फॉरवर्ड न करें। यदि परीक्षा की तारीख को लेकर कोई संदेह है, तो तुरंत अपने स्कूल के प्रधानाचार्य या परीक्षा नियंत्रक से संपर्क करें।
परीक्षा की शुचिता बनाए रखने पर जोर
सीबीएसई ने दोहराया कि वह परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय केंद्रों पर, जहां समय के अंतर (Time Zone) के कारण चुनौतियां होती हैं, वहां बोर्ड अतिरिक्त सावधानी बरतता है।
यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि बोर्ड परीक्षाओं के तनावपूर्ण समय में डिजिटल सुरक्षा और सूचनाओं की सत्यता की जांच करना कितना आवश्यक है। सीबीएसई अब उन स्रोतों की भी जांच कर रहा है जिन्होंने इस फर्जी नोटिस को तैयार कर प्रसारित किया था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स