सीबीएसई बोर्ड 10वीं- 12वीं डेटशीट 2027 का इंतजार, cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे टाइम टेबल
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2027 के लिए आधिकारिक डेटशीट जारी करने जा रहा है। छात्र cbse.gov.in पर अपना टाइम टेबल देख सकेंगे।
देशभर में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी करने की तैयारी में है। आधिकारिक डेटशीट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseacademic.nic.in पर जाकर विषयवार परीक्षा की तारीखें देख सकेंगे और PDF डाउनलोड कर सकेंगे।
कब से शुरू हो सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं?
सीबीएसई के पिछले पैटर्न और परंपरा को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य थ्योरी परीक्षाएं फरवरी 2027 में शुरू होने की संभावना है, जो मार्च/अप्रैल 2027 तक चलेंगी।
वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया जनवरी 2027 के पहले सप्ताह से ही स्कूलों में शुरू कर दी जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले शेड्यूल में छात्रों को दो प्रमुख विषयों के पेपर के बीच पढ़ाई और रिवीजन के लिए पर्याप्त गैप दिया जाता है।
अक्टूबर के अंत तक डेटशीट जारी होने की उम्मीद
सीबीएसई आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं से लगभग 60 से 75 दिन पहले विषय-वार डेटशीट जारी कर देता है, ताकि छात्रों को तैयारी और रिवीजन का पूरा समय मिल सके। पिछले सत्र 2026 की तरह ही, इस बार भी अक्टूबर के अंत तक सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के टाइमटेबल की घोषणा होने की संभावना है। आधिकारिक डेटशीट जारी होने पर छात्र सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर सभी मुख्य और ऐच्छिक विषयों की परीक्षा तिथियों व शिफ्ट की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट का शेड्यूल
मुख्य लिखित परीक्षाओं से पहले स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट आयोजित किए जाएंगे। पहाड़ी या अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों के विंटर बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में पूरी कराई जाती हैं। वहीं, देश भर के अन्य सभी सामान्य सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं व प्रोजेक्ट वर्क जनवरी 2027 से शुरू होंगे।
सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी डेटशीट से रहें सावधान
आधिकारिक टाइमटेबल आने से पहले सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फर्जी पीडीएफ और खबरें वायरल होने लगती हैं, जो छात्रों को भ्रमित कर सकती हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स पर भरोसा न करें। बोर्ड परीक्षा की सही दिन, तारीख और समय की जानकारी केवल और केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलेगी।
कैसे डाउनलोड कर सकेंगे सीबीएसई डेटशीट 2027?
- सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Main Website' लिंक पर क्लिक करें।
3. 'Latest @ CBSE' सेक्शन में "CBSE Class X / Class XII Date Sheet 2027" के लिंक पर क्लिक करें।
4. आपकी स्क्रीन पर विषयवार डेटशीट की PDF खुल जाएगी।
5. इसे डाउनलोड करें और अपनी तैयारी की योजना बनाने के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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