सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट का इंतजार, cbse.gov.in पर मिलेगी पीडीएफ
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की 2027 बोर्ड परीक्षाओं का टाइम-टेबल जारी करने वाला है। परीक्षाएं फरवरी 2027 से शुरू होंगी। छात्र इसे cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2027 के लिए आधिकारिक डेटशीट जारी करने जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड (CBSE) के लाखों छात्र अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बोर्ड सूत्रों के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2027 से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर विषय-वार पूरी डेटशीट की पीडीएफ (PDF) फाइल अपलोड करेगा। देश और विदेश के हजारों सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से लाखों छात्र इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?
आधिकारिक पोर्टल पर डेटशीट जारी होने के बाद इन आसान चरणों का पालन करके टाइम-टेबल डाउनलोड कर सकेंगे।
- छात्र सबसे पहले सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल cbse.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Main Website' विकल्प पर क्लिक करें।
3. 'Latest Notification' सेक्शन में जाएं और 'CBSE Class 10th / 12th Date Sheet 2027' के लिंक पर क्लिक करें।
4. लिंक खोलते ही स्क्रीन पर विषय-वार डेटशीट की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।
5. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर अपने स्टडी टेबल के पास लगा लें ताकि पढ़ाई की रणनीति उसी हिसाब से बनाई जा सके।
डेटशीट पीडीएफ में परीक्षा की तिथियां, दिन, समय, विषय के नाम, विषय कोड और परीक्षा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस लिखी होंगी।
पासिंग मार्क्स और मूल्यांकन प्रणाली
न्यूनतम पासिंग मार्क्स: सीबीएसई 10वीं और 12वीं की 2027 बोर्ड परीक्षाओं में पास होने के लिए प्रत्येक छात्र को हर विषय (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे।
दो-परीक्षा प्रणाली (10वीं कक्षा): 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड की दो-परीक्षा प्रणाली लागू रहेगी, जिससे वे अपने अंक सुधारने के लिए एक ही शैक्षणिक सत्र में दो चरणों में परीक्षा दे सकेंगे।
डिजिटल मूल्यांकन (12वीं कक्षा): 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, ताकि मैन्युअल अंकों की गणना में होने वाली गलतियों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी डेटशीट से रहें सावधान
आधिकारिक टाइमटेबल आने से पहले सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फर्जी पीडीएफ और खबरें वायरल होने लगती हैं, जो छात्रों को भ्रमित कर सकती हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स पर भरोसा न करें। बोर्ड परीक्षा की सही दिन, तारीख और समय की जानकारी केवल और केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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