CBSE Date Sheet 2027 LIVE: सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा की डेटशीट cbse.gov.in पर होगी जारी

सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा की डेटशीट

CBSE Date Sheet 2027 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) बहुत जल्द ही 10वीं 12वीं परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी करने वाला है। यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी होने के बाद अब सीबीएसई के लाखों छात्र अपना टाइम टेबल देखने के लिए उत्सुक हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10वीं और 12वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2027 से आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर नजर बनाए रखें, जहां टाइम-टेबल की पीडीएफ जल्द ही अपलोड की जाएगी। देश-विदेश के हजारों स्कूलों से लाखों छात्र सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिनकी डेटशीट जल्द जारी होने जा रही है। 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार होंगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें? 1. सबसे पहले सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल cbse.gov.in पर जाएं। 2. पर 'Main Website' लिंक पर क्लिक करें। 3. लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में 'CBSE Class 10th / 12th Date Sheet 2027' लिंक खोजें। 4. लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने विषय-वार डेटशीट की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। 5. इसे डाउनलोड करके अपने स्टडी टेबल के सामने प्रिंट लगाकर रख लें और अपनी पढ़ाई की रणनीति को और मजबूत बनाएं।

16 Oct 2026, 11:12:57 AM IST CBSE Date Sheet 2027 LIVE: बोर्ड ने दिया ये जरूरी निर्देश CBSE Date Sheet 2027 LIVE: सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान समय पर करना भी जरूरी है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि एलओसी अपलोड करने के दौरान गलती ना हो। ऐसा होने पर पूरी तरह से स्कूल जिम्मेदार माने जाएंगे। सीबीएसई ने स्कूल प्रधानाचार्यों से कहा है कि वे एलओसी जमा करने से संबंधित पहले जारी किए गए निर्देशों को दोबारा पढ़ें और विद्यार्थियों का विवरण अपलोड करने वाले कर्मचारियों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी दें। बोर्ड ने अभिभावकों को भी विद्यार्थियों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व से अवगत कराने को कहा है।

16 Oct 2026, 11:12:35 AM IST CBSE Date Sheet 2027 LIVE: एलओसी जमा करने की डेडलाइन करीब CBSE Date Sheet 2027 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 2027 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्कूलों को एक बार जरूरी अलर्ट भेजा है। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले योग्य छात्रों की सूची यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) तय समय सीमा के भीतर जमा कर दें। इसके लिए सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ LOC जमा करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। ऐसे में स्कूलों के पास सूची जमा करने के लिए अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। साथ ही बोर्ड ने ये भी कहा है कि वे छात्रों की जानकारी भरते समय विशेष सावधानी बरतें। छात्रों की जानकारियां जैसे नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम सही होनी चाहिए और उनके विषयों का चयन भी ठीक तरीके से किया जाना चाहिए।

16 Oct 2026, 11:12:07 AM IST CBSE Date Sheet 2027 LIVE: सोशल मीडिया पर चल रहे दावों से बचें CBSE Date Sheet 2027 LIVE: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की आधिकारिक डेटशीट जारी होने से पहले व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी टाइम-टेबल और पीडीएफ वायरल होने लगते हैं, जो आपकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी को भ्रमित कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स या वायरल पीडीएफ पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। असली और आधिकारिक डेटशीट में हमेशा परीक्षा का सही दिन, तारीख, विषय और समय की सटीक जानकारी दी होती है जो केवल और केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ही जारी की जाती है।

16 Oct 2026, 11:02:06 AM IST CBSE Date Sheet 2027 LIVE: प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट CBSE Date Sheet 2027 LIVE: लिखित परीक्षाओं की शुरुआत से पहले स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं और प्रोजेक्ट/इंटरनल असेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। विंटर बाउंड (सर्दियों वाले) स्कूल: पहाड़ी या अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों के सीबीएसई स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में ही पूरी कराई जाती हैं। सामान्य स्कूल: देश के अन्य सभी सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी 2027 से शुरू होंगी।