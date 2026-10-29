CBSE Date Sheet 2027: सीबीएसई 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट PDF, ऐसे करें डाउनलोड; कब तक होगा जारी
सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2027 की डेटशीट का इंतजार किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसे डाउनलोड करने का तरीका।
सीबीएसई 2027 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। देशभर के लाखों छात्र, उनके पैरेंट्स और टीचर्स अब बस उसी एक पीडीएफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो अगले कुछ महीनों का रूटीन तय करेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की डेट शीट 2027 की। अफवाहों का बाजार गर्म है और सोशल मीडिया पर रोज नई-नई तारीखें वायरल हो रही हैं लेकिन हकीकत यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) बहुत जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट जारी करने वाला है। अगर पिछले साल के ट्रेंड पर नजर डालें तो माना जा रहा है कि अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में कभी भी यह धमाका हो सकता है।
जिन भी स्टूडेंट्स को 2027 के इस एनुअल एग्जाम में बैठना है उनका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा होगा। सीबीएसई की तरफ से मिली शुरुआती जानकारी की मानें तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के मिड (करीब 15 फरवरी) से शुरू होकर मार्च और अप्रैल 2027 तक चलेंगी। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम्स जनवरी 2027 में होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में छात्रों के पास अब सिलेबस समेटने और रिवीजन में जुट जाने का ही वक्त बचा है।
क्या डेट शीट रिलीज में हो रही देरी?
अगर हम पिछले साल यानी 2026 के एग्जाम्स की बात करें, तो बोर्ड ने 24 सितंबर को ही एक टेंटेटिव (संभावित) डेट शीट जारी कर दी थी और 30 अक्टूबर को फाइनल टाइमटेबल आ गया था। इस बार अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन या टेंटेटिव शेड्यूल नहीं आया है, जिसे लेकर कुछ छात्रों को लग रहा है कि शायद देरी हो रही है। लेकिन बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शेड्यूल अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में है और कभी भी cbse.gov.in पर लाइव हो सकता है। एक बार यह टाइमटेबल आ जाए, तो स्टूडेंट्स आसानी से अपना एक सॉलिड स्टडी प्लान बना सकेंगे। किस पेपर के बीच कितनी छुट्टियां मिली हैं, इसके हिसाब से रिवीजन स्ट्रेटजी तैयार करने में बहुत मदद मिलेगी।
बिना इसके एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे आप
इस बीच सीबीएसई ने एक बहुत ही सख्त और जरूरी नियम को लेकर सभी स्कूलों को अलर्ट कर दिया है। यह नियम है LOC (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स) सबमिशन का। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 2027 के 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बैठने की परमिशन मिलेगी, जिनका नाम स्कूल द्वारा ऑनलाइन LOC प्रोसेस के जरिए सबमिट किया गया होगा। अगर किसी स्कूल से इस फॉर्म को भरने में चूक होती है, तो उसका सीधा नुकसान छात्र को उठाना पड़ेगा। इसलिए सभी स्कूलों को तय डेडलाइन के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है।
सीबीएसई डेट शीट 2027 में क्या-क्या मिलेगा?
जब यह पीडीएफ जारी होगा, तो इसमें सिर्फ तारीखें नहीं होंगी। छात्रों को इसमें बहुत सी जरूरी चीजें मिलेंगी -
- 10वीं और 12वीं के मेन एग्जाम्स की पूरी टाइमलाइन
- हर सब्जेक्ट का कोड और उसका नाम
- एग्जाम की सही तारीख और शिफ्ट की टाइमिंग (आमतौर पर सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 तक)
- स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 12वीं की अलग डेट शीट
- 10वीं के सेकंड बोर्ड एग्जाम की टाइमलाइन और 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तारीखें
पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि करीब 45 लाख बच्चों ने 10वीं और 12वीं के 204 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में परीक्षा दी थी। इस बार भी यह आंकड़ा इसी के आसपास रहने की उम्मीद है।
कैसे करें अपना टाइमटेबल डाउनलोड?
जैसे ही बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलेगी, आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं -
1. सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप पर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in ओपन करें।
2. होमपेज पर 'Examination Circulars' या 'Latest Notices' वाले सेक्शन में जाएं।
3. वहां आपको 'Class 10 and 12 Board Examinations 2027' के नोटिफिकेशन का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
4. एक ऑफिशियल पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
5. अब आराम से अपनी क्लास के हिसाब से अपना सब्जेक्ट कोड, एग्जाम की तारीख और टाइमिंग चेक करें।
6. भविष्य के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लें और हो सके तो इसका एक प्रिंटआउट अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लें।
2028 बैच के लिए नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव
अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो अभी 9वीं क्लास में है (यानी जो 2028 में 10वीं का बोर्ड देगा), तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सीबीएसई ने साफ किया है कि 2028 बैच से 10वीं के बच्चों को पांच अनिवार्य सब्जेक्ट्स के साथ एक एडिशनल 'स्किल पेपर' चुनने का ऑप्शन मिलेगा। यह पेपर बच्चों को एग्जाम पास करने में बड़ी मदद करेगा। इसके अलावा बोर्ड ने यह भी क्लियर कर दिया है कि 'इंटरडिसिप्लिनरी एरिया' और 'CT & AI' वाले मॉड्यूल्स को स्कीम ऑफ स्टडीज का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए नियम सिर्फ 2026-27 के 9वीं क्लास वाले बच्चों के लिए हैं। जो बच्चे अभी 10वीं में हैं और 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा; उन्हें पुराने पैटर्न पर ही एग्जाम देना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव