सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जल्द, cbse.gov.in पर जाकर कर सकेंगे डाउनलोड
CBSE Date Sheet 2027 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) बहुत जल्द ही 10वीं 12वीं परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी करने वाला है। वेबसाइट cbse.gov.in पर इसे चेक कर सकेंगे।
CBSE Date Sheet 2027 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) बहुत जल्द ही 10वीं 12वीं परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी करने वाला है। यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी होने के बाद अब सीबीएसई के लाखों छात्र अपना टाइम टेबल देखने के लिए उत्सुक हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10वीं और 12वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2027 से आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर नजर बनाए रखें, जहां टाइम-टेबल की पीडीएफ जल्द ही अपलोड की जाएगी। देश-विदेश के हजारों स्कूलों से लाखों छात्र सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिनकी डेटशीट जल्द जारी होने जा रही है। 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार होंगी।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?
1. सबसे पहले सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल cbse.gov.in पर जाएं।
2. पर 'Main Website' लिंक पर क्लिक करें।
3. लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में 'CBSE Class 10th / 12th Date Sheet 2027' लिंक खोजें।
4. लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने विषय-वार डेटशीट की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
5. इसे डाउनलोड करके अपने स्टडी टेबल के सामने प्रिंट लगाकर रख लें और अपनी पढ़ाई की रणनीति को और मजबूत बनाएं।
वेबसाइट पर सैंपल पेपर्स देख सकते हैं
डेटशीट का इंतजार करते हुए छात्र CBSE की अकादमिक वेबसाइट पर सैंपल पेपर्स देख सकते हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। याद रखें, परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।
CBSE बोर्ड परीक्षा 2027 पासिंग मार्क्स
CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की 2027 परीक्षाओं में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। पिछले साल CBSE ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए दो-परीक्षा प्रणाली शुरू की थी जिससे उन्हें अपने अंक सुधारने के लिए एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो चरणों में बोर्ड परीक्षाएं देने का मौका मिला। 12वीं कक्षा के लिए, CBSE ने 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) शुरू की, जो एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि अंकों की मैन्युअल गणना में होने वाली गलतियों को कम किया जा सके।
CBSE कक्षा 10 और 12 की परीक्षा डेट शीट PDF में में क्या क्या होगा
परीक्षा की तारीखें
विषयों के नाम
विषय कोड
परीक्षा के दिन के लिए दिशा-निर्देश
परीक्षा का समय
परीक्षा का दिन
सीबीएसई की डेटशीट जारी, पश्चिम एशिया के विद्यार्थियों की स्पेशल परीक्षा 23 से
पश्चिम एशिया में इजराइल-ईरान तनाव के कारण नियमित बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 23 से 28 अक्टूबर तक होंगी। अभ्यर्थी 12 अक्टूबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई के अनुसार, परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की ओर से जमा कराई गई सूची (एलओसी) के आधार पर संबंधित देशों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। अधिकांश विषयों के पेपर दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे। कुछ विषयों की परीक्षा अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी