सीबीएसई डेटशीट 2027 का इंतजार, cbse.gov.in पर मिलेगा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम-टेबल पीडीएफ
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की 2027 बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी करने वाला है। परीक्षाएं फरवरी 2027 से आयोजित की जाएंगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध देश और दुनिया भर के हजारों स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 10वीं और 12वीं के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बोर्ड सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीएसई जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं का विषय-वार पूरी डेटशीट जारी करने जा रहा है। बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं फरवरी 2027 से आयोजित की जाएंगी। समय पर टाइम-टेबल मिलने से छात्रों को अपने रिवीजन और पढ़ाई की सटीक योजना बनाने में काफी आसानी होगी।
सीबीएसई 10वीं-12वीं की डेटशीट ऐसे करें आसानी से डाउनलोड
आधिकारिक पोर्टल पर डेटशीट जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके टाइम-टेबल डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल cbse.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Main Website' विकल्प पर क्लिक करें।
3. 'Latest Notification' सेक्शन में जाकर 'CBSE Class 10th / 12th Date Sheet 2027' लिंक पर क्लिक करें।
4. स्क्रीन पर विषय-वार डेटशीट की पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी।
5. इसे तुरंत डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट निकालकर अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लें।
पासिंग मार्क्स, मूल्यांकन नियम और नई व्यवस्थाएं
सीबीएसई बोर्ड ने इस सत्र की परीक्षाओं और मूल्यांकन को लेकर भी मुख्य बिंदु स्पष्ट किए हैं-
न्यूनतम पासिंग मार्क्स: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक छात्र को हर विषय (थ्योरी और प्रैक्टिकल) में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे।
10वीं के लिए दो-परीक्षा प्रणाली: कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए दो-परीक्षा प्रणाली लागू रहेगी, जिससे वे अपने अंक सुधारने के लिए एक ही शैक्षणिक सत्र में दो चरणों में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
12वीं में डिजिटल मूल्यांकन: कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, ताकि मैन्युअल अंकों की गणना में होने वाली गलतियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
फर्जी डेटशीट और अफवाहों से बचें
जैसे-जैसे परीक्षा की तारीखें करीब आती हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी डेटशीट पीडीएफ और भ्रामक खबरें वायरल होने लगती हैं।सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स या सोशल मीडिया की अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। बोर्ड परीक्षा की सही तिथियां, दिन, समय और जरूरी गाइडलाइंस केवल और केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ही उपलब्ध होंगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स