CBSE Date Sheet 2026 released exam begins from 17 February, Prepare for class 10th 12th from cbse sample papers CBSE Date Sheet 2026: 17 फरवरी से शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026, सैंपल पेपर से करें तैयारी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE Date Sheet 2026 released exam begins from 17 February, Prepare for class 10th 12th from cbse sample papers

CBSE Date Sheet 2026: 17 फरवरी से शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026, सैंपल पेपर से करें तैयारी

CBSE 10th, 12th Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में फूल मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। 

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:53 PM
share Share
Follow Us on
CBSE Date Sheet 2026: 17 फरवरी से शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026, सैंपल पेपर से करें तैयारी

CBSE 10th, 12th Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डेटशीट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 9 मार्च 2026 को और 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल, 2026 को समाप्त होगी। कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा सुबह 10.30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1.30 बजे खत्म होगी।

विद्यार्थियों के पास बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए करीब 5 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में फूल मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सीबीएसई सैंपल पेपर की मदद से अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर सैंपल पेपर चेक कर सकते हैं। इन सैंपल पेपर्स को डाउनलोड करके अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के तरीके, मार्किंग, परीक्षा पैटर्न सहित अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं जिससे आपको बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर ढंग से तैयारी करने में मदद मिलेगी। सैंपल पेपर्स में जनरल इंस्ट्रक्शन, अधिकतम अंक और सेक्शन वाइज मार्क्स दिए गए हैं।

मार्किंग स्कमी सभी प्रमुख विषयों जैसे अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, लेखा, व्यावसायिक अध्ययन, कंप्यूटर अनुप्रयोग, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान आदि के लिए जारी कर दी गई है। इसके अलावा छात्र असमिया, बंगाली, भरतनाट्यम, भूटिया, हिंदुस्तानी संगीत (गायन), कर्नाटक संगीत-मेलोडिक वाद्ययंत्र, कर्नाटक संगीत-ताल वाद्ययंत्र, कर्नाटक संगीत-गायन, चित्रकला, अरबी जैसे विषयों की मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं।

सैंपल पेपर का मकसद पाठ्यक्रम की एकरूपता और व्यापकता संबंधी दिशानिर्देशों के साथ प्रश्न पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही सैंपल प्रश्न पत्र, प्रश्नपत्रों की रूपरेखा व कक्षा में शिक्षण तथा अधिगम गतिविधियों को जीवनोपयोगी बनाए जाने की अवधारणा विकसित करने के लिए उपयोगी है।

CBSE CBSE Board Exam Cbse Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।