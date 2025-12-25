CTET उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, जिनका फॉर्म अटका, उन्हें मिला एक और चांस

संक्षेप: जो उम्मीदवार किसी तकनीकी वजह से CTET 2026 परीक्षा का फॉर्म पूरा नहीं कर पाए थे, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा बोर्ड ने सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को आखिरी बार आवेदन पूरा करने का मौका देने का फैसला किया है।

CBSE CTET registration 2026 : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2026 को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। CTET 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी और इसकी अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक निर्धारित थी। इस अवधि के बाद बोर्ड को कई उम्मीदवारों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें यह दावा किया गया कि पोर्टल की गैर-प्रतिक्रियाशीलता के कारण वे अपना आवेदन समय पर जमा नहीं कर सके। इन शिकायतों में मुख्य मांग यह थी कि आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए, ताकि वे उम्मीदवार, जिनका फॉर्म अधूरा रह गया है, उसे पूरा कर सकें। बोर्ड ने इस पूरे मामले की गहन समीक्षा की और उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया।

बोर्ड के अनुसार, CTET परीक्षा के लिए कुल 25,30,581 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया। इनमें से 3,53,218 उम्मीदवारों ने अंतिम से एक दिन पहले, जबकि 4,14,981 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा किया। इसके अलावा, बोर्ड की हेल्पलाइन सेवा आवेदन अवधि के दौरान सभी दिनों में सक्रिय रही और कॉल करने वाले उम्मीदवारों को समय पर सहायता भी दी गई।

CBSE CTET registration 2026 : क्या है बोर्ड का मानना इन तथ्यों के आधार पर बोर्ड का मानना है कि पोर्टल के पूरी तरह से काम न करने का दावा पूरी तरह मजबूत नहीं माना जा सकता। हालांकि, आगे की समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि कुल 1,61,127 ऐसे रजिस्ट्रेशन थे, जो शुरू तो किए गए लेकिन अंतिम रूप से पूरे कर जमा नहीं किए गए। बोर्ड ने यह भी ध्यान में रखा कि CTET का यह संस्करण लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इसी कारण, उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए यह निर्णय लिया गया कि जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी थी, उन्हें एक बार के लिए आवेदन पूरा करने की सुविधा दी जाए।

CBSE CTET registration 2026 : 27 दिसंबर से फिर खुलेगा पोर बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह विशेष सुविधा CTET पोर्टल पर 27 दिसंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे से उपलब्ध होगी और 30 दिसंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान वही उम्मीदवार आवेदन पूरा कर सकेंगे, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उनका फॉर्म अंतिम रूप से जमा नहीं हो पाया था। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी विवरण सावधानीपूर्वक जांचने होंगे और आवश्यक सुधार भी इसी प्रक्रिया में करने होंगे। अंतिम सबमिशन के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन या सुधार का कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।