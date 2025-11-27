CTET 2026: फरवरी सेशन का नोटिफिकेशन जारी, 18 दिसंबर तक आवेदन का मौका, 8 फरवरी को परीक्षा

संक्षेप: CTET 2026: सीटीईटी फरवरी 2026 सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 18 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा 8 फरवरी को दो शिफ्ट में होगी। बिना निगेटिव मार्किंग वाली यह परीक्षा देशभर के शिक्षण पदों के लिए अहम है।

CTET 2026: टीचिंग की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) फरवरी 2026 सेशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में पात्रता, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, दस्तावेज़ों की जरूरत और पूरी आवेदन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। CTET उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा है जो केंद्रीय और राज्य सरकार के स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (NVS) के साथ-साथ कई प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2025 तय की गई है।

दो शिफ्ट में होगा CTET 2026 CBSE के मुताबिक CTET 2026 की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को पूरे देश में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी -

पेपर-I (सुबह): कक्षा 1 से 5 तक के लिए-प्राइमरी टीचर

पेपर-II (दोपहर): कक्षा 6 से 8 तक के लिए-अपर प्राइमरी टीचर दोनों पेपर में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) होंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

कहां इस्तेमाल होता है CTET 2026 स्कोर? CTET पास उम्मीदवारों को देशभर के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिकता मिलती है। इसमें शामिल हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नवोदय विद्यालय समिति (NVS), केंद्रीय/राज्य सरकार के स्कूल और कई निजी स्कूल जो CTET स्कोर को वैध मानते हैं। गौरतलब है कि CTET पास होना शिक्षक भर्ती की दिशा में पहला मजबूत कदम माना जाता है।

CTET 2026: ऐसे करें आवेदन उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

1. ctet.nic.in पर जाएं

2. Apply for CTET Feb 2026 लिंक पर क्लिक करें

3. रजिस्ट्रेशन करके व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें

4. परीक्षा केंद्र, पेपर (I/II/दोनों) और भाषा का चयन करें

5. पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें

6. फॉर्म सबमिट करें