CTET 2026 Correction Window: CTET फरवरी 2026 के लिए खुली 'करेक्शन विंडो', अभ्यर्थी बदल सकेंगे ये जानकारी

CBSE CTET February 2026 Correction Window: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर 'करेक्शन विंडो' को ओपन कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन भरते समय जाने-अनजाने में कोई गलती कर दी थी, उनके पास अब अपनी गलतियों को सुधारने का यह अंतिम अवसर है।

कैसे करें आवेदन में सुधार? 1. उम्मीदवारों को सुधार करने के लिए सबसे पहले CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

2. वहां उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर साइन-इन करना होगा।

3. लॉगिन करने के बाद, अभ्यर्थियों को 'एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन' का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके वे जरूरी बदलाव कर सकते हैं।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सुधार की यह प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध है; फैक्स, ईमेल या डाक के माध्यम से भेजे गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

किन डिटेल्स में किया जा सकता है बदलाव? अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड ने उन फील्ड्स की लिस्ट भी जारी की है जिनमें सुधार संभव है। उम्मीदवार अपने नाम के स्पेलिंग, पिता और माता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, जेंडर, दिव्यांगता की स्थिति, चुनी गई भाषा, रोजगार की स्थिति, और उस पेपर (पेपर I या पेपर II) को बदल सकते हैं जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा, उम्मीदवार अपने शैक्षणिक जानकारी और जिस संस्थान से उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया है, उसकी जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। कुछ बुनियादी जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर में बदलाव संभव नहीं होगा।

अंतिम तिथि का रखें ध्यान सीबीएसई ने चेतावनी दी है कि सुधार करने के लिए यह एक सीमित समय की सुविधा है। करेक्शन विंडो बंद होने के बाद, बोर्ड किसी भी परिस्थिति में डेटा में बदलाव के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने फॉर्म को चेक कर लें और यदि आवश्यक हो तो सुधार कर लें।

परीक्षा की तैयारी और महत्व CTET परीक्षा उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो केंद्र सरकार के स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय (KVS) और नवोदय विद्यालय (NVS) में शिक्षक बनना चाहते हैं। फरवरी 2026 में होने वाली इस परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक बार सुधार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, बोर्ड एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी शुरू करेगा।