CBSE ने जारी की CTET फरवरी 2026 की आंसर की और OMR शीट, ऐसे चेक करें अपना स्कोर
CBSE ने CTET फरवरी 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की (Answer Key) और OMR शीट आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी कर दी है। अपना स्कोर चेक करने का तरीका यहां जानें।
देशभर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवारने और एक बेहतरीन शिक्षक (Teacher) बनने का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। परीक्षा के बाद रिजल्ट और सही जवाबों को लेकर जो बेचैनी होती है, वो अब खत्म होने जा रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) फरवरी 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने आंसर की के साथ साथ उम्मीदवारों की OMR शीट की स्कैन की गई कॉपी (Scanned Images) भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अब आप घर बैठे आसानी से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस परीक्षा में पास हो रहे हैं या नहीं।
7 और 8 फरवरी को हुआ था इम्तिहान
आपको याद दिला दें कि CBSE ने CTET फरवरी 2026 की यह अहम परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी। यह परीक्षा दो स्तरों पर ली गई थी:
पेपर 1 (Paper 1): उन उम्मीदवारों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों (प्राइमरी) को पढ़ाना चाहते हैं।
पेपर 2 (Paper 2): उन उम्मीदवारों के लिए जिनका लक्ष्य कक्षा 6 से 8 (अपर प्राइमरी) तक का शिक्षक बनना है।
चंद मिनटों में ऐसे डाउनलोड करें अपनी आंसर की और OMR शीट
अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए किसी कैफे जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले CTET की आधिकारिक वेबसाइट [ctet.nic.in](https://ctet.nic.in) पर जाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर ही आपको “CTET Feb 2026 Key Challenge / Scanned Images of OMR” का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपना रोल नंबर (Roll Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
4. जानकारी सबमिट करते ही आपकी आंसर की और OMR रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर खुलकर सामने आ जाएगी।
5. इसे तुरंत डाउनलोड करें और भविष्य की जरूरत के लिए इसका एक प्रिंटआउट या पीडीएफ (PDF) अपने पास सुरक्षित रख लें।
कैसे लगाएं अपने सटीक स्कोर का अंदाजा?
बोर्ड ने आंसर की के साथ आपकी खुद की भरी हुई OMR शीट (Response Sheet) भी दी है। आप आधिकारिक आंसर की से अपनी OMR शीट में दिए गए जवाबों का मिलान कर सकते हैं। हर सही जवाब पर आपको तय अंक मिलेंगे और चूंकि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) नहीं होती है, इसलिए आप बड़ी आसानी से अपने संभावित स्कोर (Probable Score) का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं।
जवाब से असंतुष्ट हैं? तो ऐसे उठाएं आपत्ति
CBSE ने फिलहाल जो आंसर की जारी की है, वह 'प्रोविजनल' (Provisional) है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि बोर्ड द्वारा दिया गया कोई जवाब गलत है और आपका जवाब सही है, तो आप उस पर अपनी आपत्ति (Challenge) दर्ज करा सकते हैं:
वैध प्रमाण (Valid Proof): आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको उस सवाल के सही जवाब का कोई ठोस और प्रामाणिक सबूत (जैसे NCERT की किताब का रेफरेंस) देना होगा।
तय फीस: हर चुनौती दिए गए सवाल के लिए आपको एक तय फीस (Fee) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
फाइनल आंसर की: तय समय सीमा के अंदर मिली सभी आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा बारीकी से जांच की जाएगी। अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर की में बदलाव किया जाएगा और एक 'फाइनल आंसर की' (Final Answer Key) जारी होगी।
CTET फरवरी 2026 का फाइनल रिजल्ट इसी 'फाइनल आंसर की' के आधार पर ही तैयार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव