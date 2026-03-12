CTET 2026 फरवरी आंसर की जारी, जवाब से नहीं हैं असंतुष्ट? ऐसे दर्ज करें अपनी आपत्ति
सीबीएसई ने सीटीईटी फरवरी 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी की है, जहां उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर गलत जवाबों के खिलाफ अपनी आपत्तियों को आसानी से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
शिक्षक (Teacher) बनने का सफर आसान नहीं होता। महीनों की कड़ी मेहनत, किताबों के ढेरों पन्ने और रातों की नींद कुर्बान करने के बाद जब कोई उम्मीदवार परीक्षा हॉल से बाहर आता है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि 'क्या मैं पास हो पाऊंगा?' सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित हुई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) और OMR शीट जारी कर दी है।
आंसर की आने के बाद सबसे बड़ी कश्मकश तब शुरू होती है, जब उम्मीदवार अपने नंबर मिलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पास होने के लिए जरूरी 90 (General) या 82 (Reserved) नंबर के आंकड़े से आप सिर्फ 1 या 2 नंबर पीछे रह जाते हैं। आपको पूरा यकीन होता है कि आपने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड की आंसर की में उसे गलत बताया गया है। ऐसे वक्त में आपको निराश होने या हार मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि CBSE आपको बोर्ड के जवाब को चुनौती (Challenge) देने का पूरा मौका देता है।
आइए, आज इस खबर में हम पूरी तफ्सील से सिर्फ इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर आप बोर्ड के किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कैसे सही और पुख्ता तरीके से अपनी आपत्ति (Objection) दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपका कोई भी जायज नंबर कटने न पाए।
प्रोविजनल आंसर की का मतलब ही है 'सुधार की गुंजाइश'
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड की गई है, वह 'प्रोविजनल' (Provisional) है, यानी यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। CBSE खुद यह मानता है कि सवालों के जवाब तय करने में इंसानी या तकनीकी चूक हो सकती है। इसीलिए 'ऑब्जेक्शन विंडो' (Objection Window) खोली जाती है।
अगर आपको लगता है कि पेपर 1 (कक्षा 1 से 5 के लिए) या पेपर 2 (कक्षा 6 से 8 के लिए) के किसी भी सवाल का आधिकारिक जवाब गलत है, तो आप पूरे हक के साथ उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आपका एक सही चैलेंज आपके रिजल्ट का स्टेटस 'Fail' से 'Pass' में बदल सकता है।
आपत्ति (CTET Answer Key Challenge) दर्ज करने से पहले इन 3 बातों का रखें खास ख्याल
बोर्ड के सामने आपत्ति दर्ज करना हवा में तीर चलाने जैसा नहीं है। इसके लिए कुछ बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है:
1. ठोस और वैध प्रमाण (Valid Proof): आप सिर्फ यह कहकर आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते कि "मुझे लगता है कि यह जवाब सही है।" आपको अपने दावे के समर्थन में एक पक्का और वैध प्रमाण (Valid Proof) अपलोड करना होगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन और मान्य स्रोत NCERT की किताबें मानी जाती हैं। अगर NCERT की किताब में आपका जवाब सही दिया है, तो बोर्ड उसे जरूर मानेगा।
2. तय फीस का भुगतान: यह प्रक्रिया मुफ्त नहीं है। आप जितने भी सवालों पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, आपको प्रति प्रश्न (Per Question) के हिसाब से एक तय फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। (अक्सर यह फीस 1000 रुपये प्रति प्रश्न होती है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए पोर्टल चेक करें)।
3. समय सीमा (Deadline): बोर्ड हमेशा आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 से 3 दिन की एक सख्त समय सीमा (Deadline) देता है। इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद न तो कोई चैलेंज स्वीकार किया जाएगा और न ही किसी तरह की कोई सुनवाई होगी।
स्टेप बाय स्टेप: कैसे करें CTET के गलत जवाब को ऑनलाइन चैलेंज?
अगर आपके पास सही प्रमाण और फीस की व्यवस्था है, तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से चंद मिनटों में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: सबसे पहले CTET की आधिकारिक वेबसाइट [ctet.nic.in](https://ctet.nic.in) पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर आपको एक अहम लिंक दिखाई देगा— “CTET Feb 2026 Key Challenge / Scanned Images of OMR” , उस पर तुरंत क्लिक करें।
स्टेप 3: अब एक लॉगिन (Login) पेज खुलेगा। यहां अपना सही रोल नंबर (Roll Number) और अपनी जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करके अपने डैशबोर्ड में प्रवेश करें।
स्टेप 4: स्क्रीन पर आपकी OMR शीट और आंसर की दिखेगी। वहीं पर आपको 'Submit Key Challenge' (उत्तर कुंजी चुनौती प्रस्तुत करें) का एक विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 5: अब उस सवाल (Question Number) को चुनें जिसे आप चैलेंज करना चाहते हैं और ड्रॉपडाउन मेनू से वह विकल्प (Option) चुनें जो आपके अनुसार बिल्कुल सही है।
स्टेप 6: अपने दावे को मजबूत करने के लिए अपना वैध प्रमाण (PDF या Image फॉर्मेट में) अपलोड करें।
स्टेप 7: आखिर में 'Pay Fee' पर क्लिक करके ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग) से फीस जमा करें और अपनी 'चैलेंज रसीद' (Confirmation Page) जरूर डाउनलोड कर लें।
आपत्तियों के दर्ज होने के बाद क्या होगा?
तय समय सीमा के अंदर देशभर से जितनी भी आपत्तियां दर्ज होंगी, CBSE के विषय विशेषज्ञों (Subject Experts) की एक खास कमेटी उन सभी की बहुत ही बारीकी से जांच करेगी। अगर आपके द्वारा दिया गया प्रमाण सही पाया जाता है, तो उस सवाल के जवाब को अपडेट कर दिया जाएगा।
इन सभी सुधारों के बाद बोर्ड एक अंतिम यानी 'फाइनल आंसर की' (Final Answer Key) जारी करेगा। सीटीईटी फरवरी 2026 का फाइनल रिजल्ट भी इसी सुधारी गई आंसर की के आधार पर ही तैयार होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका चैलेंज सही साबित होता है, तो बोर्ड द्वारा आमतौर पर आपके उस सवाल की फीस भी उसी बैंक खाते में रिफंड कर दी जाती है।
इसलिए, अगर आपको अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा है, तो बिना किसी झिझक के अपने हक के नंबरों के लिए आपत्ति जरूर दर्ज करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव