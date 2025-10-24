Hindustan Hindi News
CBSE CTET : 8 फरवरी 2026 को होगा CTET का एग्जाम, 132 शहरों में आयोजित होंगी परीक्षाएं

Fri, 24 Oct 2025 07:28 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर घोषणा किया है कि 21वें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) की परीक्षाएं 8 फरवरी 2026 , रविवार, को आयोजित होंगी। यह एग्जाम पूरे भारत के 132 शहरों में आयोजित होगा। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा दो पेपरों पेपर-1 और पेपर-2 में होगी। साथ ही 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

बताते चलें कि सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर-1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर-2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष जुलाई सेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया

योग्यता-

सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)

सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता ( CTET Paper - 1 Eligibility )

ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)

