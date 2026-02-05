CTET Admit Card 2026 OUT: सीटीईटी एडमिट कार्ड 2026 ctet.nic.in पर जारी, 7 और 8 फरवरी को होगी परीक्षा; Direct Link

Hindustan Hindi News
Feb 05, 2026 05:02 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CTET Admit Card 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 के लिए बहुप्रतीक्षित एडमिट कार्ड आज, 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक पोर्टल ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस बार उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए सीबीएसई ने परीक्षा के आयोजन में बड़ा बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा केवल एक दिन के लिए निर्धारित थी, लेकिन अब इसे 7 और 8 फरवरी 2026 को दो दिनों में आयोजित किया जाएगा।

CBSE CTET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Download Admit Card: CTET Feb-2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।

4. सिक्योरिटी पिन (कैप्चा) भरकर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट लेकर रख लें।

परीक्षा का समय और शिफ्ट

परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। दोनों ही दिन शिफ्ट का समय इस प्रकार रहेगा-

पेपर-II (कक्षा 6 से 8 के लिए): सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।

पेपर-I (कक्षा 1 से 5 के लिए): दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है:

रिपोर्टिंग समय: सुबह की शिफ्ट के लिए सुबह 7:30 बजे और दोपहर की शिफ्ट के लिए 12:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। गेट परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले बंद कर दिए जाएंगे।

अनिवार्य डॉक्यूमेंट: एडमिट कार्ड के प्रिंटआउट के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) और एक नीला/काला बॉलपॉइंट पेन जरूर ले जाएं।

प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, किताबें या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा हॉल में ले जाना पूरी तरह वर्जित है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर अंकित अपने परीक्षा केंद्र के पते और अपनी शिफ्ट को ध्यान से देख लें। किसी भी तरह की गलती होने पर तुरंत सीटीईटी यूनिट से संपर्क करें।

