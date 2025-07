CBSE ने जारी किया कम्पार्टमेंट छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल, जानिए कब होंगे इम्तिहान

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने उन छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है जिन्हें प्रैक्टिकल या थ्योरी में कम्पार्टमेंट मिला था। बोर्ड ने आधिकारिक सूचना जारी कर साफ किया है कि Repeat in Practical (RP) और Repeat in both Theory and Practical (RB) कैटेगरी के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक करवाई जाएंगी।