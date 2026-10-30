सीबीएसई 9वीं 10वीं में पढ़ने होंगे 9 अनिवार्य विषय, स्किल फेल होने से बचाएगा, आया नया पासिंग क्राइटेरिया
CBSE ने 9वीं और 10वीं के लिए नई स्कीम जारी कर दी है। इसके तहत छात्रों को अब नौ अनिवार्य विषय पढ़ने होंगे। नई व्यवस्था सत्र 2026-27 में नौवीं में पढ़ने वाले और 2027-28 में दसवीं में पहुंचने वाले छात्रों पर लागू होगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नौवीं और दसवीं के लिए नई अध्ययन योजना जारी कर दी है। इसके तहत छात्रों को अब नौ अनिवार्य विषय पढ़ने होंगे। बोर्ड ने 29 अक्तूबर को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। नई व्यवस्था सत्र 2026-27 में नौवीं में पढ़ने वाले और 2027-28 में दसवीं में पहुंचने वाले छात्रों पर लागू होगी। अभी दसवीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए पुरानी व्यवस्था ही रहेगी। सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं से इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी और सीटी एंड एआई मॉड्यूल्स और सत्र 2027-28 में कक्षा 10वीं से पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है।
नौ अनिवार्य और एक अतिरिक्त विषय का विकल्प
नई योजना में पहली भाषा, दूसरी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तीसरी भाषा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कल्याण और व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी। इसके अलावा छात्र 57 वैकल्पिक विषयों में से एक अतिरिक्त विषय चुन सकेंगे। इसमें भारतीय और विदेशी भाषाओं के साथ संगीत, चित्रकला, होम साइंस, एनसीसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस मैथ और एडवांस साइंस जैसे विषय शामिल हैं। अतिरिक्त भाषा चुनने पर वह पहले से चुनी तीन भाषाओं से अलग होनी चाहिए। इस बैच के लिए नौवीं में इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी और मॉड्यूल्स ऑफ सीटी एंड एआई तथा दसवीं में एनवायरनमेंटल एजुकेशन को योजना में शामिल नहीं किया गया है।
पासिंग मार्क्स का नया नियम
दसवीं में पास होने के लिए दोनों मुख्य भाषाओं, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अलग-अलग 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा। इसमें लिखित और आंतरिक मूल्यांकन के अंक जुड़ेंगे। यदि कोई छात्र गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में से किसी एक में फेल होता है और स्किल विषय की बोर्ड परीक्षा पास कर चुका है, तो स्किल विषय से उस विषय को बदला जा सकेगा। केवल कौशल विकास चुनने वालों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। मुख्य भाषा में फेल होने पर पास की गई अतिरिक्त भाषा से विषय बदलने का प्रावधान भी है।
आंतरिक मूल्यांकन वाले विषयों में 33 से 40 अंक पर डी ग्रेड और 33 से कम पर ई ग्रेड मिलेगा। डी या उससे ऊपर ग्रेड पाने वालों को स्कूल प्रमाणपत्र जारी करेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक अनिवार्य भाषा के साथ चार अन्य विषय चुनने की छूट मिलेगी।
सीबीएसई सर्कुलर की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-
अनिवार्य विषय (09 अनिवार्य विषय + 1 ऐच्छिक विषय)
विद्यार्थियों को कुल 9 अनिवार्य विषय पढ़ने होंगे:
भाषा R1
भाषा R2
गणित
विज्ञान
सामाजिक विज्ञान
भाषा R3
कला शिक्षा (आर्ट एजुकेशन)
फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बींग
वोकेश्नल एजुकेशन / स्किल एजुकेशन
ऐच्छिक विषय (Optional Subject)
छात्र 57 उपलब्ध ऐच्छिक विषयों में से किसी 1 अतिरिक्त विषय का चयन कर सकते हैं (जिसमें एडवांस्ड गणित/विज्ञान या अन्य भाषाएं शामिल हैं, बशर्ते वह भाषा R1, R2 और R3 से अलग हो)
वोकेश्नल एजुकेशन के नियम
वोकेश्नल एजुकेशन अनिवार्य है, जिसके तहत छात्र दो में से एक ऑप्शन चुन सकते हैं-
ऑप्शन 1 - कौशल विकास : इसका मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर इंटरनल असेसमेंट से होगा। इसके लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।
ऑप्शन 2 - 22 स्किल विषयों में से कोई एक विषय: यदि छात्र 22 स्किल विषयों (जैसे- AI, IT, डेटा साइंस, रिटेल आदि) में से किसी विषय को चुनता है, तो उसे कक्षा 10वीं (2027-28) में इसकी बोर्ड परीक्षा देनी होगी और सफल होने पर NSQF प्रमाण पत्र मिलेगा।
पासिंग क्राइटेरिया
- कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्र को 5 मुख्य विषयों (भाषा R1, भाषा R2, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान) में इंटरनल असेसमेंट + बोर्ड परीक्षा मिलाकर कम से कम 33 फीसदी कुल अंक (एग्रीगेट ) प्राप्त करने होंगे। (उदाहरण- 80 में से 24 अंक बोर्ड परीक्षा में और 20 में से 9 अंक आंतरिक मूल्यांकन में पाने पर कुल 33% अंक प्राप्त मानकर पास घोषित किया जाएगा)।
इंटरनल असेसमेंट का ग्रेडिंग स्केल: कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कौशल विकास में 91-100 अंक पर A1 से लेकर 33-40 अंक पर D ग्रेड तक दिया जाएगा।
22 स्किल विषयों की सूची
रिटेल
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
सिक्योरिटी
ऑटोमोटिव
इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स
इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म
ब्यूटी एंड वेलनेस
एग्रीकल्चर
फूड प्रोडक्शन
फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स
बैंकिंग एंड इंश्योरेंस
मार्केटिंग एंड सेल्स
हेल्थ केयर
अपरैल
मल्टी मीडिया
मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स
आर्टिफिशियाई इंटेलिजेंस
फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर
डेटा साइंस
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर
फाउंडेशन स्किल्स फॉर साइंसेस - फार्मास्युटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी
डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन
ऑप्शनल- 57 विकल्प
छात्र 9 अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त 1 ऐच्छिक विषय भी चुन सकते हैं:
एडवांस्ड सब्जेक्ट
गणित एडवांस्ड (Mathematics Advanced - Optional)
विज्ञान एडवांस्ड (Science Advanced - Optional)
अन्य मुख्य विषय:
कंप्यूटर एप्लिकेशन्स
एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस
एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी
गृह विज्ञान
नेशनल कैडेट कोर (NCC)
पेंटिंग
संगीत : कर्नाटक संगीत (गायन/वाद्य/परकशन) तथा हिंदुस्तानी संगीत (गायन/वाद्य/परकशन)।
45 क्षेत्रीय एवं विदेशी भाषाएं: असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, अरबी, रूसी आदि (बशर्ते वह R1, R2 और R3 में चुनी गई भाषा से अलग हो)।
पाठ्यक्रम से हटाए गए विषय
सत्र 2026-27 (कक्षा 9वीं) और 2027-28 (कक्षा 10वीं) के लिए इन विषयों को पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया है:
इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी - कक्षा 9वीं
सीटी एंड एआई मॉड्यूल्स - कक्षा 9वीं
एनवायरनमेंटल एजुकेशन - कक्षा 10वीं
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी