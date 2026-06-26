Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CBSE : बड़ी राहत, 7वीं 8वीं 9वीं के छात्र जारी रख सकेंगे विदेशी भाषा, केंद्र सरकार का ऐलान

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि नई त्रिभाषा नीति के तहत दो भारतीय भाषाएं पढ़ने का नियम पहले से कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों पर लागू नहीं होगा।

CBSE : बड़ी राहत, 7वीं 8वीं 9वीं के छात्र जारी रख सकेंगे विदेशी भाषा, केंद्र सरकार का ऐलान

केंद्र सरकार की नई थ्री लेंग्वेज पॉलिसी (Three Language Policy) को लेकर बीते कई दिनों से टेंशन में डूबे आए लाखों छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने फैसला किया है कि अब 7वीं से 9वीं के छात्रों को बीच में भाषा नहीं बदलनी होगी। वे 10वीं तक उसी विदेशी भाषा विषय को पढ़ना जारी रख सकेंगे जिसे वर्तमान में वह पढ़ रहे हैं। 7वीं से 9वीं के छात्रों पर तीन भाषा नीति वाला नियम तुरंत लागू नहीं होगा। 7वीं, 8वीं, 9वें के विद्यार्थियों का 10वीं तक पुराना भाषा का कॉम्बिनेशन जारी रहेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि नई त्रिभाषा नीति के तहत दो भारतीय भाषाएं पढ़ने का नियम पहले से कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों पर लागू नहीं होगा। ऐसे छात्र जिन्होंने मौजूदा व्यवस्था के तहत दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, वे 10वीं बोर्ड परीक्षा तक अपना वही भाषा संयोजन जारी रख सकेंगे।

सीबीएसई जल्द ही संशोधित आदेश करेगा

रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था केवल कक्षा 6 से प्रवेश लेने वाले छात्रों पर चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। यानी पहले से स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को बीच सत्र में भाषा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सीबीएसई जल्द ही संशोधित आदेश जारी कर सकता है।

ये भी पढ़ें:सीबीएसई बोर्ड ने री-इवैल्यूएशन में किया बड़ा बदलाव, OnMark प्लेटफॉर्म हटाया

छात्रों और अभिभावकों की चिंता हुई दूर

सीबीएसई द्वारा जुलाई से नई भाषा नीति लागू करने के निर्देश के बाद स्कूलों और अभिभावकों में यह चिंता थी कि जो छात्र कई वर्षों से विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, उन्हें अचानक कक्षा 9 में भारतीय भाषा अपनानी पड़ सकती है। इससे छात्रों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव पड़ता और स्कूलों के सामने भी शिक्षकों एवं संसाधनों की चुनौती खड़ी हो जाती। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा।

कक्षा 6 से लागू होगी नई व्यवस्था

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई की पहले जारी गाइडलाइन में पहले से पढ़ रहे छात्रों के लिए टांजिशन (पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में जाने की प्रक्रिया) की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब इस भ्रम को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र कठिनाई का सामना नहीं करेगा और नई नीति कक्षा 6 से शुरू होकर हर नए बैच पर सिलेसिलवार ढंग से लागू होगी।

ये भी पढ़ें:कब आएगा CBSE 10वीं दूसरी परीक्षा का परिणाम? जानें किस में सब्जेक्ट कितने छात्र

क्या कहती है नई भाषा नीति?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। इनमें से दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। हालांकि चौथी भाषा वैकल्पिक रहेगी और विदेशी भाषाएं पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी।

शिक्षा मंत्री के अनुसार देश के लगभग 25 करोड़ स्कूली छात्रों में करीब 90 प्रतिशत पहले से ही तीन भाषाएं पढ़ते हैं। सीबीएसई में भी लगभग 99 प्रतिशत छात्र दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं। केवल करीब 1.3 प्रतिशत छात्रों ने दो विदेशी भाषाओं का कॉम्बिनेशन चुना है और फिलहाल इन्हीं छात्रों को पुरानी व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दी गई है।

ये भी पढ़ें:री-इवैल्यूएशन के बाद क्या ऑप्शन, CBSE ने जारी किए नियम

22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी किताबें

सरकार का कहना है कि 22 भारतीय भाषाओं में कक्षा-उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षकों और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना सीबीएसई की जिम्मेदारी होगी। सरकार का मकसद भारतीय भाषाओं को स्कूल शिक्षा का मजबूत आधार बनाना है।

स्किल एजुकेशन पर भी जोर

नई व्यवस्था के तहत भाषा शिक्षा के साथ-साथ स्किल एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक छात्रों के लिए हर वर्ष 110 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा और स्कूलों में स्किल लैब स्थापित की जाएंगी।

कक्षा 9 और 10 में कौशल विकास जैसे स्किल विषय अनिवार्य होंगे, जिनका मूल्यांकन आंतरिक और बोर्ड परीक्षा दोनों में किया जाएगा। वहीं कक्षा 11 और 12 में स्किल विषय वैकल्पिक रहेंगे, लेकिन उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट भी सख्त

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए लागू किए गए नए 'थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला' (तीन भाषा नियम) को लेकर विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 27 मई 2026 को इस नीति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी थी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, सीबीएसई (CBSE) और एनसीईआरटी (NCERT) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
CBSE Cbse Exam Cbse News
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।