CBSE : बड़ी राहत, 7वीं 8वीं 9वीं के छात्र जारी रख सकेंगे विदेशी भाषा, केंद्र सरकार का ऐलान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि नई त्रिभाषा नीति के तहत दो भारतीय भाषाएं पढ़ने का नियम पहले से कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों पर लागू नहीं होगा।
केंद्र सरकार की नई थ्री लेंग्वेज पॉलिसी (Three Language Policy) को लेकर बीते कई दिनों से टेंशन में डूबे आए लाखों छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने फैसला किया है कि अब 7वीं से 9वीं के छात्रों को बीच में भाषा नहीं बदलनी होगी। वे 10वीं तक उसी विदेशी भाषा विषय को पढ़ना जारी रख सकेंगे जिसे वर्तमान में वह पढ़ रहे हैं। 7वीं से 9वीं के छात्रों पर तीन भाषा नीति वाला नियम तुरंत लागू नहीं होगा। 7वीं, 8वीं, 9वें के विद्यार्थियों का 10वीं तक पुराना भाषा का कॉम्बिनेशन जारी रहेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि नई त्रिभाषा नीति के तहत दो भारतीय भाषाएं पढ़ने का नियम पहले से कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों पर लागू नहीं होगा। ऐसे छात्र जिन्होंने मौजूदा व्यवस्था के तहत दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, वे 10वीं बोर्ड परीक्षा तक अपना वही भाषा संयोजन जारी रख सकेंगे।
सीबीएसई जल्द ही संशोधित आदेश करेगा
रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था केवल कक्षा 6 से प्रवेश लेने वाले छात्रों पर चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। यानी पहले से स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को बीच सत्र में भाषा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सीबीएसई जल्द ही संशोधित आदेश जारी कर सकता है।
छात्रों और अभिभावकों की चिंता हुई दूर
सीबीएसई द्वारा जुलाई से नई भाषा नीति लागू करने के निर्देश के बाद स्कूलों और अभिभावकों में यह चिंता थी कि जो छात्र कई वर्षों से विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, उन्हें अचानक कक्षा 9 में भारतीय भाषा अपनानी पड़ सकती है। इससे छात्रों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव पड़ता और स्कूलों के सामने भी शिक्षकों एवं संसाधनों की चुनौती खड़ी हो जाती। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा।
कक्षा 6 से लागू होगी नई व्यवस्था
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई की पहले जारी गाइडलाइन में पहले से पढ़ रहे छात्रों के लिए टांजिशन (पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में जाने की प्रक्रिया) की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब इस भ्रम को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र कठिनाई का सामना नहीं करेगा और नई नीति कक्षा 6 से शुरू होकर हर नए बैच पर सिलेसिलवार ढंग से लागू होगी।
क्या कहती है नई भाषा नीति?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। इनमें से दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। हालांकि चौथी भाषा वैकल्पिक रहेगी और विदेशी भाषाएं पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी।
शिक्षा मंत्री के अनुसार देश के लगभग 25 करोड़ स्कूली छात्रों में करीब 90 प्रतिशत पहले से ही तीन भाषाएं पढ़ते हैं। सीबीएसई में भी लगभग 99 प्रतिशत छात्र दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं। केवल करीब 1.3 प्रतिशत छात्रों ने दो विदेशी भाषाओं का कॉम्बिनेशन चुना है और फिलहाल इन्हीं छात्रों को पुरानी व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दी गई है।
22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी किताबें
सरकार का कहना है कि 22 भारतीय भाषाओं में कक्षा-उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षकों और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना सीबीएसई की जिम्मेदारी होगी। सरकार का मकसद भारतीय भाषाओं को स्कूल शिक्षा का मजबूत आधार बनाना है।
स्किल एजुकेशन पर भी जोर
नई व्यवस्था के तहत भाषा शिक्षा के साथ-साथ स्किल एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक छात्रों के लिए हर वर्ष 110 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा और स्कूलों में स्किल लैब स्थापित की जाएंगी।
कक्षा 9 और 10 में कौशल विकास जैसे स्किल विषय अनिवार्य होंगे, जिनका मूल्यांकन आंतरिक और बोर्ड परीक्षा दोनों में किया जाएगा। वहीं कक्षा 11 और 12 में स्किल विषय वैकल्पिक रहेंगे, लेकिन उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट भी सख्त
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए लागू किए गए नए 'थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला' (तीन भाषा नियम) को लेकर विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 27 मई 2026 को इस नीति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी थी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, सीबीएसई (CBSE) और एनसीईआरटी (NCERT) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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