CBSE: छात्र कॉपी भी देख सकेंगे, री-इवैल्यूएशन के बाद क्या ऑप्शन, CBSE ने जारी किए नियम
सीबीएसई ने कहा कि यदि किसी छात्र की शिकायत पर मूल्यांकन में सीबीएसई को त्रुटि नहीं मिली और परिणाम में बदलाव नहीं आया तब भी छात्र को कॉपी देखने का मौका मिलेगा। सीबीएसई ने पहली बार ऐसी व्यवस्था की है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कहा कि यदि किसी छात्र की शिकायत पर मूल्यांकन में सीबीएसई को त्रुटि नहीं मिली और परिणाम में बदलाव नहीं आया तब भी छात्र को कॉपी देखने का मौका मिलेगा। सीबीएसई ने पहली बार ऐसी व्यवस्था की है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यदि छात्र चाहता है तो सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अपनी उत्तरपुस्तिका का निरीक्षण कर सकता है। इसके लिए शीघ्र ही नीति बनाकर समय सारिणी जारी की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि नियमित और प्राइवेट छात्रों की पूरक और अंकसुधार परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।
ज्ञात हो कि बोर्ड ने सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन से जुड़े आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए इस साल समय से पहले परीक्षा परिणाम जारी किया है। पिछले वर्ष परिणाम 27 जून से 11 जुलाई के बीच जारी हुए थे। इस बार 21 जून से ही परिणाम जारी होने लगे हैं।
बोर्ड का कहना है कि जिन छात्रों ने शिकायत की थी कि उनकी कॉपी में पेज गायब है, अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका नहीं जुड़ी है, ग्राफ या नक्शा गायब है, कुछ पेज धुंधले हैं या गलत प्रश्नपत्र की मार्किंग योजना के आधार पर मूल्यांकन हुआ है, ऐसी सभी शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच की गई और जहां आवश्यक था उसमें सुधार किया गया।
गाइडलाइन हुई जारी
सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन और अंकों के सत्यापन की प्रक्रिया से जुड़ी आधिकारिक गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें उन छात्रों को बड़ी राहत दी गई है, जिनके अंक पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ गए हैं। ऐसे छात्रों को हर उस प्रश्न के लिए लिया गया शुल्क लौटाया जाएगा, जिसमें नंबर बढ़े हों। हालांकि, अगर किसी छात्र के अंक पुनर्मूल्यांकन के बाद कम होते हैं तो उसका नया (घटा हुआ) स्कोर कार्ड ही अंतिम माना जाएगा।
जानिए गाइडलाइन से जुड़े अहम सवालों के जवाब...
● डिजिलॉकर में लॉग-इन नहीं हो रहा है, क्या करें?
सही लॉग-इन विवरण भरें। समस्या बनी रहे तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या हेल्पलाइन से संपर्क करें।
● डिजिलॉकर पर परिणाम अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है?
यदि उसमें चेंज अपडेटेड लिखा है तो उसका आशय है कि अंक बदल गए हैं और अपडेट कर दिए गए हैं। यदि नो चेंज लिखा है तो इसका आशय है कि अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि अंडर प्रोसेस लिखा है तो मामला अभी प्रक्रिया में है, परिणाम जल्द अपडेट होगा।
● संशोधित अंकतालिका कब मिलेगी?
जिन छात्रों के अंक बदले हैं, उनकी नई अंकतालिका भी चरणबद्ध तरीके से डिजिलॉकर पर अपलोड की जा रही है। अधिकांश छात्रों की अंकतालिका 21 जून को अपलोड कर दी गई है। जिनकी नहीं हुई है उनकी भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी।
● अंक नहीं बढ़े या कम हो गए तो?
पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं या पहले जैसे रह सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल सही मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए होती है।
● क्या परिणाम जारी करने में देरी हुई?
नहीं। पिछले वर्ष भी परिणाम 27 जून से 11 जुलाई के बीच जारी हुए थे। इस बार 21 जून से ही परिणाम जारी होने लगे हैं।
● निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की गई?
आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया हुई। हर पुनर्मूल्यांकन वाली कॉपी दो परीक्षकों ने देखी।
● क्या अंक बदलने का मतलब मूल्यांकन में गड़बड़ी है?
नहीं। पुनर्मूल्यांकन का उद्देश्य अंकों की दोबारा पुष्टि करना है। जहां आवश्यक होता है, सुधार किया जाता है।
● इस पूरी प्रक्रिया को लेकर तनाव से जूझ रहे छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है?
सीबीएसई की मुफ्त 24×7 टेली-हेल्पलाइन 1800-11-8004 उपलब्ध है। अभिभावकों से भी बच्चों का मनोबल बढ़ाने की अपील की गई है। इससे उनको काफी मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक, नतीजों के बाद से काफी कॉल्स भी आ रही हैं।
जिनके अंक बदले, उन्हें नई मार्कशीट मिलेगी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 12 के उन विद्यार्थियों को संशोधित भौतिक अंकतालिका उपलब्ध कराएगा, जिनके अंक सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के बाद बदले हैं। बोर्ड सूत्रों के अनुसार, यह संशोधित मार्कशीट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जारी की जाएगी। इसके लिए छात्रों को अपनी पुरानी मूल अंकतालिका जमा करनी होगी।
सूत्रों के मुताबिक, संशोधित अंकतालिका उपलब्ध होने तक छात्रों को डिजिलॉकर में उपलब्ध अद्यतन मार्कशीट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध नई मार्कशीट सभी शैक्षणिक और प्रवेश संबंधी उद्देश्यों के लिए वैध है।
सीबीएसई ने 21 जून से कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं में दर्ज विसंगतियों के सत्यापन के परिणाम जारी करने शुरू किए हैं। पहले चरण में कुल प्राप्त आवेदनों में से 87 प्रतिशत से अधिक के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जबकि शेष परिणाम चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे।
बोर्ड को 2 से 7 जून के बीच पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए 1.6 लाख से अधिक विद्यार्थियों से 3.8 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए थे।
संशोधित परिणाम कहां मिलेगा?
पुनर्मूल्यांकन या सत्यापन के बाद संशोधित परिणाम डिजिलॉकर पर उपलब्ध होगा। इसकी वेबसाइट results.digilocker.gov.in है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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