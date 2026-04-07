सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू; पश्चिम एशिया के स्कूल कल से करेंगे मार्क्स अपलोड
CBSE Class 12 Results 2026: सीबीएसई बोर्ड ने पश्चिम एशिया में स्थित सीबीएसई स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि इन स्कूलों के लिए छात्रों के अंक अपलोड करने वाली आधिकारिक विंडो 8 अप्रैल, 2026 से खुल जाएगी।
CBSE Class 12th Results 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के परिणामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बोर्ड ने पश्चिम एशिया में स्थित सीबीएसई स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि इन स्कूलों के लिए छात्रों के अंक अपलोड करने वाली आधिकारिक विंडो 8 अप्रैल, 2026 से खुल जाएगी।
यह कदम उन हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर है जो खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। अंक अपलोड करने की इस प्रक्रिया का सीधा संबंध रिजल्ट की घोषणा से है, जिससे स्पष्ट होता है कि बोर्ड अब परिणाम तैयार करने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
अंक अपलोड करने की समय सीमा और प्रक्रिया
सीबीएसई ने स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी देरी के छात्रों के इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के अंक पोर्टल पर अपलोड करें। बोर्ड ने स्कूलों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर यह कार्य पूरा करने को कहा है, ताकि रिजल्ट घोषित करने में कोई तकनीकी बाधा न आए।
बोर्ड ने स्कूलों को यह भी चेतावनी दी है कि अंक अपलोड करते समय पूरी सावधानी बरती जाए, क्योंकि एक बार पोर्टल पर डेटा सबमिट होने के बाद उसमें सुधार करना एक जटिल प्रक्रिया होती है।
पश्चिम एशिया के स्कूलों पर विशेष ध्यान क्यों?
सीबीएसई भारत के बाहर भी कई देशों में अपनी सेवाएं देता है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, ओमान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनके बच्चे सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं।
इन देशों के स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर और टाइम जोन भारत से अलग होता है, इसलिए बोर्ड अक्सर इनके लिए अलग से विंडो या दिशा-निर्देश जारी करता है। अंक अपलोड करने की इस प्रक्रिया के शुरू होने से इन छात्रों को जल्द ही अपने भविष्य की पढ़ाई और कॉलेज एडमिशन की प्लानिंग बनाने में मदद मिलेगी।
रिजल्ट को लेकर क्या है छात्रों में माहौल?
बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों की नजरें केवल नतीजों पर टिकी हैं। मई के मध्य या अंत तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम एशिया के स्कूलों के लिए अंक अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू होना इस बात का संकेत है कि बोर्ड अपनी समय सीमा के अनुसार काम कर रहा है।
एक्सपर्ट का कहना है कि डिजिटल इंडिया पहल के तहत सीबीएसई ने अपनी पूरी प्रणाली को बहुत ही सुव्यवस्थित और पारदर्शी बना दिया है। अब स्कूल सीधे बोर्ड के क्लाउड सर्वर पर अंक भेजते हैं, जिससे गलती की संभावना कम हो गई है और रिजल्ट प्रोसेसिंग तेज हो गई है।
छात्रों के लिए सुझाव
सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने रोल नंबर और एडमिट कार्ड संभाल कर रखें। जैसे ही बोर्ड द्वारा रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित की जाएगी, छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या results.cbse.nic.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा डिजिलॉकर के माध्यम से भी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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