Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू; पश्चिम एशिया के स्कूल कल से करेंगे मार्क्स अपलोड

Apr 07, 2026 09:20 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

CBSE Class 12 Results 2026: सीबीएसई बोर्ड ने पश्चिम एशिया में स्थित सीबीएसई स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि इन स्कूलों के लिए छात्रों के अंक अपलोड करने वाली आधिकारिक विंडो 8 अप्रैल, 2026 से खुल जाएगी।

सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू; पश्चिम एशिया के स्कूल कल से करेंगे मार्क्स अपलोड

CBSE Class 12th Results 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के परिणामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बोर्ड ने पश्चिम एशिया में स्थित सीबीएसई स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि इन स्कूलों के लिए छात्रों के अंक अपलोड करने वाली आधिकारिक विंडो 8 अप्रैल, 2026 से खुल जाएगी।

यह कदम उन हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर है जो खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। अंक अपलोड करने की इस प्रक्रिया का सीधा संबंध रिजल्ट की घोषणा से है, जिससे स्पष्ट होता है कि बोर्ड अब परिणाम तैयार करने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

अंक अपलोड करने की समय सीमा और प्रक्रिया

सीबीएसई ने स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी देरी के छात्रों के इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के अंक पोर्टल पर अपलोड करें। बोर्ड ने स्कूलों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर यह कार्य पूरा करने को कहा है, ताकि रिजल्ट घोषित करने में कोई तकनीकी बाधा न आए।

बोर्ड ने स्कूलों को यह भी चेतावनी दी है कि अंक अपलोड करते समय पूरी सावधानी बरती जाए, क्योंकि एक बार पोर्टल पर डेटा सबमिट होने के बाद उसमें सुधार करना एक जटिल प्रक्रिया होती है।

ये भी पढ़ें:सीबीएसई 9वीं के गणित में 12 की जगह 15 अध्याय पढ़ने होंगे

पश्चिम एशिया के स्कूलों पर विशेष ध्यान क्यों?

सीबीएसई भारत के बाहर भी कई देशों में अपनी सेवाएं देता है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, ओमान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनके बच्चे सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं।

इन देशों के स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर और टाइम जोन भारत से अलग होता है, इसलिए बोर्ड अक्सर इनके लिए अलग से विंडो या दिशा-निर्देश जारी करता है। अंक अपलोड करने की इस प्रक्रिया के शुरू होने से इन छात्रों को जल्द ही अपने भविष्य की पढ़ाई और कॉलेज एडमिशन की प्लानिंग बनाने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:12वीं आर्ट्स के बाद करियर की नई उड़ान, इन 8 क्षेत्रों में है पैसा और पहचान

रिजल्ट को लेकर क्या है छात्रों में माहौल?

बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों की नजरें केवल नतीजों पर टिकी हैं। मई के मध्य या अंत तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम एशिया के स्कूलों के लिए अंक अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू होना इस बात का संकेत है कि बोर्ड अपनी समय सीमा के अनुसार काम कर रहा है।

एक्सपर्ट का कहना है कि डिजिटल इंडिया पहल के तहत सीबीएसई ने अपनी पूरी प्रणाली को बहुत ही सुव्यवस्थित और पारदर्शी बना दिया है। अब स्कूल सीधे बोर्ड के क्लाउड सर्वर पर अंक भेजते हैं, जिससे गलती की संभावना कम हो गई है और रिजल्ट प्रोसेसिंग तेज हो गई है।

ये भी पढ़ें:12th PCB के बाद डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं, इन 6 क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर

छात्रों के लिए सुझाव

सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने रोल नंबर और एडमिट कार्ड संभाल कर रखें। जैसे ही बोर्ड द्वारा रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित की जाएगी, छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या results.cbse.nic.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा डिजिलॉकर के माध्यम से भी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
CBSE CBSE 12th Result CBSE Result
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।