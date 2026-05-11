CBSE Class 12th Results 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट, वेबसाइट क्रैश हो तो डिजीलॉकर और उमंग ऐप से ऐसे देख सकेंगे स्कोरकार्ड
CBSE 12th Result 2026 Digilocaker: सीबीएसई ने छात्रों की सुविधा के लिए परिणाम देखने के कई डिजिटल विकल्प मुहैया कराए हैं। यदि भारी ट्रैफिक के कारण मुख्य वेबसाइट धीमी हो जाती है, तो आप डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
CBSE 12th Result 2026 Digilocaker, Check Direct Link results.cbse.nic.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सीबीएसई किसी भी वक्त कक्षा 12वीं के परिणामों की घोषणा कर सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया और डेटा अपलोडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, और अब बोर्ड केवल आधिकारिक घोषणा की तैयारी कर रहा है।
कहां और कैसे देखें अपना रिजल्ट?
सीबीएसई ने छात्रों की सुविधा के लिए परिणाम देखने के कई डिजिटल विकल्प मुहैया कराए हैं। यदि भारी ट्रैफिक के कारण मुख्य वेबसाइट धीमी हो जाती है, तो आप नीचे दिए गए अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट: छात्र अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए cbseresults.nic.in, cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जा सकते हैं। यहाँ आपको अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करनी होगी।
डिजीलॉकर (DigiLocker): डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए डिजीलॉकर सबसे सुरक्षित माध्यम है। छात्र डिजीलॉकर की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके अपना परिणाम देख सकते हैं।
उमंग ऐप (UMANG App): भारत सरकार के उमंग ऐप पर भी 'सीबीएसई' सेक्शन में जाकर रिजल्ट डाउनलोड किया जा सकता है।
IVRS और SMS: इंटरनेट की समस्या होने पर छात्र बोर्ड द्वारा जारी टोल-फ्री नंबरों पर कॉल करके या निर्धारित नंबर पर एसएमएस भेजकर भी अपना विषयवार स्कोर जान सकते हैं।
डिजीलॉकर पर कैसे देखें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026
1- डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है:
सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें।
2. अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए 'लॉग इन' करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
3. होमपेज पर 'Education' कैटेगरी में जाकर 'CBSE' को चुनें।
4. अब 'Class XII Marksheet' के लिंक पर क्लिक करें।
अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें।
5. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
उमंग (UMANG) ऐप पर सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कैसे देखें?
- सबसे पहले web.umang.gov.in पर जाएं या ऐप खोलें।
2. वहां CBSE Board Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज कर सबमिट करें।
4. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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