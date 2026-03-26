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CBSE 12th Biology Exam 2026: बायोलॉजी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, एक्सपर्ट के ये टिप्स दिलाएंगे 100% मार्क्स

Mar 26, 2026 03:55 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 12th Biology Exam 2026: बायोलॉजी की परीक्षा देशभर में कल 27 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सही स्ट्रैटिजी और डायग्राम के सही उपयोग से छात्र 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं।

CBSE 12th Biology Exam 2026: बायोलॉजी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, एक्सपर्ट के ये टिप्स दिलाएंगे 100% मार्क्स

CBSE Class 12th Biology Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं, और अब साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक, बायोलॉजी की परीक्षा देशभर में कल 27 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सही स्ट्रैटिजी और डायग्राम के सही उपयोग से छात्र 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं।

परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के मन में घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अंतिम समय में नया पढ़ने के बजाय 'स्मार्ट रिवीजन' पर ध्यान देना ही सफलता की कुंजी है। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध सेंपल पेपर्स और पिछले वर्षों प्रश्नपत्रों के रुझानों के आधार पर एक्सपर्ट ने कुछ खास टिप्स साझा किए हैं।

इन चैप्टर्स पर दें ज्यादा ध्यान

बायोलॉजी के सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार, छात्रों को इन टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी चाहिए:

  1. जेनेटिक्स और इवोल्यूशन: यह इकाई सबसे अधिक अंकों वाली होती है। मेंडल के नियम, डीएनए रेप्लिकेशन और पेडिग्री एनालिसिस जैसे विषयों को गहराई से समझें।

2. बायोटेक्नोलॉजी : इसके प्रिंसपल और उपयोग से डॉयरेक्ट और एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। पीसीआर (PCR) और आरडीएनए (rDNA) तकनीक की प्रक्रियाओं को स्टेप-बाय-स्टेप याद करें।

3. रिप्रोडक्शन : पुष्पीय पौधों और मनुष्यों में जनन से जुड़े डायग्राम और हार्मोनल नियंत्रण से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं।

डायग्राम ही दिलाएंगे 100% मार्क्स

बायोलॉजी की परीक्षा में डायग्राम का महत्व शब्दों से भी ज्यादा होता है। एक्सपर्ट की सलाह है कि यदि सवाल में डायग्राम नहीं भी पूछा गया है, तब भी 3 या 5 मार्क्स वाले प्रश्नों के उत्तरों में संबंधित डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद उसके अंगों को सही ढंग से लेबलिंग करना न भूलें। हमेशा पेंसिल का उपयोग करें और लेबलिंग को एक ही तरफ रखने की कोशिश करें। लंबी प्रक्रियाओं (जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस या फास्फोरस चक्र) को समझाने के लिए पैराग्राफ के बजाय फ्लोचार्ट का उपयोग करें। इससे परीक्षक को उत्तर समझने में आसानी होती है।

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सैंपल पेपर्स और टाइम मैनेजमेंट

अंतिम समय में सबसे बड़ी चुनौती टाइम मैनेजमेंट की होती है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम पिछले तीन वर्षों के प्रश्नपत्र हल करें। सेक्शन-A (MCQs) को जल्दी निपटाएं ताकि कठिन और लंबे सवालों (Section-D & E) के लिए पर्याप्त समय मिल सके।उत्तर लिखते समय महत्वपूर्ण सांइटिफिक वर्ड और कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलान या हाईलाइट करें। इससे उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाती है।

मेंटल हेल्थ और खान-पान

एक्सपर्ट का कहना है कि परीक्षा के स्ट्रेस में छात्र अक्सर नींद और खान-पान को नजरअंदाज कर देते हैं। बायोलॉजी जैसे याद रखने वाले विषय के लिए दिमाग का शांत रहना जरूरी है। रात भर जागने के बजाय कम से कम 6-7 घंटे की नींद लें और हल्का भोजन करें।

बोर्ड परीक्षा केवल आपकी याददाश्त का नहीं, बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन का भी इम्तिहान है। एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों को अपना आधार बनाएं और हर डायग्राम की कम से कम दो बार प्रैक्टिस करें। अगर आप इन टिप्स का पालन करते हैं, तो बायोलॉजी का पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग साबित हो सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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