CBSE 12वीं स्पेशल एग्जाम रिजल्ट जारी, पश्चिम एशिया में विशेष परीक्षा देने वाले छात्र DigiLocker पर देखें अपना स्कोरकार्ड
सीबीएसई ने पश्चिम एशिया में आयोजित 12वीं की विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र DigiLocker पर स्कोरकार्ड चेक और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
बोर्ड परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए नतीजे का हर अपडेट बेहद अहम होता है। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए, जिनकी परीक्षा किसी वजह से तय समय पर नहीं हो पाई हो। ऐसे ही छात्रों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने पश्चिम एशिया में आयोजित 12वीं की विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब डिजिलॉकर के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं और डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं।
डिजिलॉकर पर जारी हुआ रिजल्ट
CBSE ने पश्चिम एशिया में आयोजित कक्षा 12वीं की विशेष परीक्षा का परिणाम डिजिलॉकर पर उपलब्ध करा दिया है। छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं। यह विशेष परीक्षा उन विषयों के लिए आयोजित की गई थी, जिनकी परीक्षाएं क्षेत्र में बने हालात के कारण मार्च-अप्रैल 2026 में नहीं हो सकी थीं। बोर्ड ने इन परीक्षाओं का आयोजन 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 के बीच किया था। अब परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं।
ऐसे चेक करें CBSE 12वीं स्पेशल परीक्षा का रिजल्ट
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
1. सबसे पहले डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
2. अपने DigiLocker अकाउंट में लॉगिन करें।
3. एजुकेशन या डॉक्यूमेंट सेक्शन में Central Board of Secondary Education (CBSE) को चुनें।
4. कक्षा 12वीं की स्पेशल परीक्षा के रिजल्ट या मार्कशीट का विकल्प तलाशें।
5. मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें।
6. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
7. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
8. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
मार्कशीट में मिलेंगी ये जानकारियां
CBSE की ओर से जारी डिजिटल मार्कशीट में विद्यार्थियों से जुड़ी कई अहम जानकारियां दर्ज होंगी। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, स्कूल का नाम और स्कूल नंबर शामिल होगा। इसके अलावा परीक्षा का नाम और वर्ष, विषयों के नाम और उनके कोड, थ्योरी के अंक, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के नंबर, प्रत्येक विषय में प्राप्त कुल अंक और परीक्षा का परिणाम (पास या कंपार्टमेंट) भी दिया जाएगा। जहां लागू होगा, वहां ग्रेड का भी उल्लेख रहेगा।
17 फरवरी से शुरू होंगी CBSE की 2027 की बोर्ड परीक्षाएं
इस बीच, अगले साल होने वाली नियमित बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी CBSE ने अहम अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की 2027 की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे निर्धारित किया गया है।
46 लाख से ज्यादा छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा
CBSE के आंकड़ों के मुताबिक, 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के 19.8 लाख से अधिक और कक्षा 10वीं के 26.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस तरह दोनों कक्षाओं को मिलाकर 46 लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। विषयों की बात करें तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी कुल 83 विषयों की परीक्षा देंगे, जबकि कक्षा 12वीं के लिए 121 विषय निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए डेटशीट और परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश बेहद अहम रहने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव