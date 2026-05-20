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CBSE: सीबीएसई 12वीं की कॉपियों की स्कैन कॉपी का पोर्टल खुला, 3 घंटे में आए 1.27 लाख आवेदन

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE 12th Answer Sheet Scanned Copy: सीबीएसई कक्षा 12वीं की आंसर शीट की स्कैन की गई कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल अब पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और छात्र बिना किसी तकनीकी बाधा के सफलतापूर्वक अपने आवेदन जमा कर रहे हैं।

CBSE: सीबीएसई 12वीं की कॉपियों की स्कैन कॉपी का पोर्टल खुला, 3 घंटे में आए 1.27 लाख आवेदन

CBSE 12th Answer Sheet Scanned Copy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं के नतीजों के बाद अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी हासिल करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X - पूर्व में ट्विटर) पर एक बयान जारी कर पोर्टल के सुचारू रूप से काम करने की जानकारी दी है। बोर्ड के अनुसार, कक्षा 12वीं की आंसर शीट की स्कैन की गई कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल अब पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और छात्र बिना किसी तकनीकी बाधा के सफलतापूर्वक अपने आवेदन जमा कर रहे हैं।

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शुरुआती 3 घंटों में ही रिकॉर्ड तोड़ आवेदन

सीबीएसई द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जैसे ही उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने का लिंक एक्टिव किया गया, छात्र बड़ी संख्या में वेबसाइट पर उमड़ पड़े। पोर्टल खुलने के मात्र 3 घंटे के भीतर ही यानी 20 मई 2026 की शाम 7:30 बजे तक बोर्ड को 1,27,146 आवेदन प्राप्त हो चुके थे।

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इन आवेदनों के जरिए देश भर के छात्रों द्वारा कुल 3,87,399 स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की मांग की गई थी, जिन्हें पोर्टल पर सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया। शुरुआती चंद घंटों में आवेदनों की यह भारी संख्या दर्शाती है कि छात्र अपने अंकों और कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन को लेकर कितने गंभीर और उत्सुक हैं।

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इस आधिकारिक लिंक से छात्र कर सकते हैं अप्लाई (Direct Link to Apply)

शुरुआती समय में आए भारी ट्रैफिक के कारण कुछ समय के लिए छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल का सर्वर पूरी तरह से ठीक है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी लिखी हुई कॉपियों को खुद देखना चाहते हैं, वे सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक लिंक https://pvr.cbseit.in/pvr/ पर जाकर इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए छात्रों को ₹100 का शुल्क देना होगा। छात्र 23 मई 2026 तक अपनी कॉपियों की स्कैन प्रति मंगाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ।

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और वेबसाइट के धीमे होने से बचने के लिए समय रहते अपने पसंदीदा विषयों की कॉपियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन के लिए छात्रों को प्रति विषय के अनुसार निर्धारित ऑनलाइन शुल्क का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से करना होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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