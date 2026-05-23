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CBSE : सीबीएसई 12वीं आंसरशीट के लिए 3 लाख फीस, MCQ में सही उत्तर पर अंक कटे, नई गड़बड़ियां देख तिलमिलाए छात्र

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CBSE class 12 : विद्यार्थियों ने शिकायत करते हुए कहा कि एक विषय की कॉपी के लिए 100 रु फीस है, लेकिन कुछ छात्रों को पोर्टल पर 10,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपये तक का भुगतान करने का ऑप्शन दिख रहा है।

CBSE : सीबीएसई 12वीं आंसरशीट के लिए 3 लाख फीस, MCQ में सही उत्तर पर अंक कटे, नई गड़बड़ियां देख तिलमिलाए छात्र

सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट भले ही घोषित हो गया हो लेकिन लाखों छात्रों की टेंशन जस की तस है। ऑनलाइन मार्किंग स्कीम के तहत सीबीएसई बोर्ड ने जिस तरह से कॉपियां चेक की हैं, उससे 12वीं के विद्यार्थियों को चिंता में डाल दिया है। अब जब विद्यार्थी अपनी आंसरशीट की स्कैन कॉपी हासिल करना चाह रहे हैं तो उन्हें कई तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले वह पोर्टल तक नही नहीं पहुंच पा रहे थे और उसके बाद जब रीवैल्यूएशन पोर्टल खुला तो अब फीस में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव के बारे में नई शिकायतें सामने आई हैं। शुक्रवार को विद्यार्थियों ने शिकायत करते हुए कहा कि एक विषय की कॉपी के लिए 100 रु. की फीस निर्धारित है, लेकिन तकनीकी खराबी से कुछ छात्रों को पोर्टल पर 10,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपये तक का भुगतान करने का ऑप्शन दिख रहा है।

एमसीक्यू में उत्तर ठीक तो अंक क्यों काटा

सोशल मीडिया पर बहुत से छात्रों ने शिकायत की है कि उनकी कॉपी में बहुविकल्पीय प्रश्न में जवाब सही था, तो आधा नंबर क्यों काटा, जवाब सही है, तो नंबर क्यों नहीं दिए?

खड़े किए तीन बड़े सवाल

- सीबीएसई ने इतनी धुंधली स्कैन कॉपी कैसे चेक की, ब्लर कॉपियों की मार्किंग कैसे की

- बहुविकल्पीय सवाल में भी सही जवाब पर अंक क्यों काटे

- सही सही फीस क्यों नहीं दिखा रहा

ये भी पढ़ें:सीबीएसई ने 12वीं आंसरशीट की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

सीबीएसई 12वीं के नतीजों के पुनर्मूल्यांकन के लिए शुरुआती तीन घंटे में ही करीब 1.26 लाख आवेदन आए थे। इस बार कुल 17.68 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। हैरानी की बात ये है कि इसके बाद बोर्ड ने ये आंकड़े अपडेट करने ही बंद कर दिए।

सोशल मीडिया पर अधिक फीस के स्क्रीनशॉट

सोशल मीडिया पर एक बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुए स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर एक स्टूडेंट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश कोर के लिए 69,420 रुपये लिए जा रहे थे, जिससे कुल रकम लाखों में पहुंच गई। एक और मामले में, स्क्रीनशॉट में हर पेपर के लिए 8,000 रुपये की फीस दिखाई गई, जिससे दो सब्जेक्ट के लिए कुल रकम 16,000 रुपये हो गई। एक और मामले में तीन सब्जेक्ट के लिए फीस कथित तौर पर बढ़कर 24,000 रुपये हो गई।

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सीबीएसई ने 24 मई तक बढ़ाई डेट

सीबीएसई ने शुक्रवार को एक नया बयान जारी कर प्रोसेस की टाइमलाइन में एक और बदलाव की घोषणा की। इसमें कहा गया कि उसने क्लास 12वीं की आंसरशीट की स्कैन की हुई फोटोकॉपी पाने की आखिरी तारीख 24 मई तक बढ़ा दी है और स्टूडेंट्स को स्कैन की हुई कॉपी मिलने के बाद वेरिफिकेशन/री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए भी दो दिन का समय मिलेगा।

सीबीएसई ने बयान में कहा, "CBSE की वेबसाइट पर पिछले कुछ दिनों से बहुत अधिक ट्रैफिक आ रहा है और बिना इजाजत के दखल की कई कोशिशें भी हुई हैं, जिससे इसमें रुकावट आने का खतरा बढ़ गया है।' यह दूसरी बार है जब बोर्ड ने डेडलाइन एक दिन बढ़ाई है। एक अधिकारी ने यह भी कहा, 'पोर्टल में टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम यह पक्का कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत न हो।'

ये भी पढ़ें:चलने लगा सीबीएसई 12वीं की स्कैन कॉपी का पोर्टल, लाखों आंसरशीट की मांग

कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि सिस्टम हैक हो गया था, जबकि दूसरों ने दावा किया कि सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया था। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'स्टूडेंट्स पहले ही उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां वे और तनाव नहीं झेल सकते थे, साथ ही इवैल्यूएशन और पेमेंट प्रोसेसिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे थे।'

धुंधली आंसरशीट पर दागे सवाल

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दों में इवैल्यूएटेड आंसरशीट की स्कैन की हुई कॉपी भी हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि अपलोड किए गए कुछ पेज धुंधले, फीके या पढ़ने में मुश्किल थे। कई लोगों ने कहा कि बेसिक टेक्स्ट, नंबर और सिंबल भी साफ नहीं दिख रहे थे, जिससे मार्किंग को वेरिफाई करना या गड़बड़ियों को पहचानना मुश्किल हो गया।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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