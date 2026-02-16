CBSE 12th Board 2026: CBSE 12वीं के छात्र अब एक विषय में सुधार के लिए दे सकेंगे सप्लीमेंट्री परीक्षा, क्या है नया नियम?
CBSE 12th Board 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं के छात्र अब अपनी मुख्य बोर्ड परीक्षा के ठीक बाद आयोजित होने वाली 'सप्लीमेंट्री' (पूरक) परीक्षा में किसी भी एक विषय में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए शामिल हो सकते हैं।
CBSE 12th Board 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं के छात्र अब अपनी मुख्य बोर्ड परीक्षा के ठीक बाद आयोजित होने वाली 'सप्लीमेंट्री' (पूरक) परीक्षा में किसी भी एक विषय में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए शामिल हो सकते हैं।
छात्रों को मिलेगा अंकों में सुधार का मौका
अक्सर देखा जाता है कि कई मेधावी छात्र किसी कारणवश एक विषय में उतने अच्छे अंक नहीं ला पाते, जितनी उन्होंने उम्मीद की होती है। पहले ऐसे छात्रों को अपने अंकों में सुधार (इम्प्रूवमेंट)) के लिए अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा का इंतजार करना पड़ता था।
अब नए नियमों के तहत, यदि कोई छात्र अपनी मुख्य परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं है, तो वह उसी वर्ष आयोजित होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठ सकता है। यह विकल्प उन छात्रों के लिए भी उपलब्ध है जो मुख्य परीक्षा में पास तो हो गए हैं, लेकिन अपने प्रतिशत को बढ़ाना चाहते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का प्रभाव
CBSE का यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। बोर्ड का उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना और छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने के अधिक अवसर प्रदान करना है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, इस कदम से उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम अंकों की पात्रता पूरी करना चाहते हैं।
सप्लीमेंट्री परीक्षा के मुख्य बिंदु
एक विषय का चयन: छात्र केवल किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं जिसमें वे अपने अंक सुधारना चाहते हैं।
परिणाम का चयन: बोर्ड छात्रों को यह विकल्प भी देगा कि वे अपने मुख्य परीक्षा के अंक रखना चाहते हैं या सप्लीमेंट्री परीक्षा में प्राप्त नए अंक। जिस परीक्षा में बेहतर अंक होंगे, उन्हें ही अंतिम माना जा सकता है (बोर्ड की विस्तृत नीति के अनुसार)।
समय की बचत: यह परीक्षा मुख्य परीक्षा के परिणामों के तुरंत बाद आयोजित की जाती है, इसलिए छात्रों का एक पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
जैसे ही मुख्य बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे, CBSE अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर देगा। छात्रों को अपने स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
यह निर्णय छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक है। एक विषय में कम अंक आने के डर से छात्र अब अत्यधिक दबाव महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनके पास सुधार का एक तत्काल अवसर मौजूद है।
