Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

CBSE 12th Board 2026: CBSE 12वीं के छात्र अब एक विषय में सुधार के लिए दे सकेंगे सप्लीमेंट्री परीक्षा, क्या है नया नियम?

Feb 16, 2026 08:16 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

CBSE 12th Board 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं के छात्र अब अपनी मुख्य बोर्ड परीक्षा के ठीक बाद आयोजित होने वाली 'सप्लीमेंट्री' (पूरक) परीक्षा में किसी भी एक विषय में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए शामिल हो सकते हैं।

CBSE 12th Board 2026: CBSE 12वीं के छात्र अब एक विषय में सुधार के लिए दे सकेंगे सप्लीमेंट्री परीक्षा, क्या है नया नियम?

CBSE 12th Board 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने घोषणा की है कि कक्षा 12वीं के छात्र अब अपनी मुख्य बोर्ड परीक्षा के ठीक बाद आयोजित होने वाली 'सप्लीमेंट्री' (पूरक) परीक्षा में किसी भी एक विषय में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए शामिल हो सकते हैं।

छात्रों को मिलेगा अंकों में सुधार का मौका

अक्सर देखा जाता है कि कई मेधावी छात्र किसी कारणवश एक विषय में उतने अच्छे अंक नहीं ला पाते, जितनी उन्होंने उम्मीद की होती है। पहले ऐसे छात्रों को अपने अंकों में सुधार (इम्प्रूवमेंट)) के लिए अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा का इंतजार करना पड़ता था।

अब नए नियमों के तहत, यदि कोई छात्र अपनी मुख्य परीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं है, तो वह उसी वर्ष आयोजित होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठ सकता है। यह विकल्प उन छात्रों के लिए भी उपलब्ध है जो मुख्य परीक्षा में पास तो हो गए हैं, लेकिन अपने प्रतिशत को बढ़ाना चाहते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का प्रभाव

CBSE का यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। बोर्ड का उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना और छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने के अधिक अवसर प्रदान करना है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, इस कदम से उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम अंकों की पात्रता पूरी करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:CBSE 10वीं-12वीं परीक्षा के लिए 'क्या करें और क्या न करें' की लिस्ट जारी
ये भी पढ़ें:बोर्ड परीक्षा 2026: बदल गया सब कुछ! 5 बड़े बदलावों के साथ हाई-टेक हुआ CBSE
ये भी पढ़ें:बोर्ड एग्जाम 2026: NCERT रटने की नहीं समझने की है जरूरत, जानें टॉपर्स का सीक्रेट

सप्लीमेंट्री परीक्षा के मुख्य बिंदु

एक विषय का चयन: छात्र केवल किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं जिसमें वे अपने अंक सुधारना चाहते हैं।

परिणाम का चयन: बोर्ड छात्रों को यह विकल्प भी देगा कि वे अपने मुख्य परीक्षा के अंक रखना चाहते हैं या सप्लीमेंट्री परीक्षा में प्राप्त नए अंक। जिस परीक्षा में बेहतर अंक होंगे, उन्हें ही अंतिम माना जा सकता है (बोर्ड की विस्तृत नीति के अनुसार)।

समय की बचत: यह परीक्षा मुख्य परीक्षा के परिणामों के तुरंत बाद आयोजित की जाती है, इसलिए छात्रों का एक पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

जैसे ही मुख्य बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे, CBSE अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर देगा। छात्रों को अपने स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

यह निर्णय छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक है। एक विषय में कम अंक आने के डर से छात्र अब अत्यधिक दबाव महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनके पास सुधार का एक तत्काल अवसर मौजूद है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
CBSE CBSE Board Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;