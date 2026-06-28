CBSE की लापरवाही से लड़ी लंबी लड़ाई, अब री-इवैल्यूएशन के बाद वेदांत श्रीवास्तव के क्या रहे नंबर
सीबीएसई 12वीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव का री-इवैल्यूएशन रिजल्ट आखिरकार आ गया है। फिजिक्स की कॉपी बदलने के बड़े विवाद के बाद उनके कुल नंबरों में सिर्फ दो अंकों का इजाफा हुआ है।
सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद कई छात्रों ने अपने अंकों और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इन्हीं छात्रों में वेदांत भी शामिल थे, जिनका मामला काफी चर्चा में रहा। वेदांत ने दावा किया था कि सीबीएसई की ओर से उपलब्ध कराई गई रिस्पॉन्स शीट उनकी वास्तविक उत्तर पुस्तिका नहीं थी। उनका कहना था कि बोर्ड जिस कॉपी को उनकी बता रहा है, वह उनकी लिखी हुई कॉपी नहीं थी। 12वीं बोर्ड परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हुई इस कथित गड़बड़ी ने वेदांत को मानसिक रूप से काफी परेशान किया। उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपत्ति सार्वजनिक की और सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। हालांकि, इसके बाद सीबीएसई के ऑनलाइन स्कैनिंग और मूल्यांकन प्रणाली (OSM) को लेकर भी विवाद सामने आया और इस पूरे मामले ने व्यापक चर्चा बटोरी। अपनी आपत्तियों के बावजूद जब वेदांत संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका का री-इवैल्यूएशन कराया। लंबे इंतजार, मानसिक तनाव और पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब उनके री-इवैल्यूएशन का परिणाम आखिरकार जारी कर दिया गया है।
क्या रहा री-इवैल्यूएशन का फाइनल नतीजा?
सीबीएसई ने कुछ समय पहले ही करीब 87 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों के री-इवैल्यूएशन रिजल्ट जारी कर दिए थे। वेदांत उन गिने-चुने छात्रों में शामिल थे, जिनका परिणाम अब तक पेंडिंग था। अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें उनका संशोधित रिजल्ट मिल गया है। वेदांत के मुताबिक, री-इवैल्यूएशन के बाद उनके कुल स्कोर में सिर्फ दो नंबरों का इजाफा हुआ है। गणित में 1 अंक बढ़ा, कंप्यूटर साइंस भी 1 अंक बढ़ा और जिस विषय की सबसे ज्यादा चर्चा थी यानी फिजिक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ।
फिजिक्स की कॉपी हुई थी वायरल
इस पूरे विवाद की जड़ फिजिक्स का पेपर ही था। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट आने के बाद वेदांत का मामला तब सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने बताया कि सीबीएसई ने वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान उन्हें जो स्कैन की गई आंसर शीट दी है, वो उनकी नहीं बल्कि किसी और छात्र की है। यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। जब चारों तरफ से भारी दबाव पड़ा, तो सीबीएसई को अपनी गलती माननी पड़ी। बोर्ड ने यह स्वीकार किया कि अनजाने में कॉपियों की अदला-बदली हो गई थी। इसके बाद वेदांत को उनकी असली आंसर शीट मुहैया कराई गई। इस सुधार के बाद उनके फिजिक्स के नंबर 65 से बढ़कर सीधे 74 हो गए थे।
हालांकि, वेदांत को पूरा यकीन था कि उनके लिखे हुए कुछ और जवाबों पर भी उन्हें अतिरिक्त नंबर मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने री-इवैल्यूएशन का दरवाजा खटखटाया। लेकिन उनके ताजा अपडेट से यह साफ हो गया है कि फिजिक्स में उन्हें कोई और अतिरिक्त नंबर नहीं मिला और 74 नंबर ही उनका फाइनल स्कोर बन गया है।
गौरतलब है कि सबसे ज्यादा सवाल सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम को लेकर उठे। सोशल मीडिया पर इन शिकायतों का ऐसा सैलाब आया कि बड़े-बड़े नेताओं को इसमें दखल देना पड़ा। हालात यहां तक पहुंच गए कि केरल के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले और छात्रों की शिकायतों को लेकर सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिख डाला और सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग की। उनके अलावा संसद में सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसके खिलाफ सरकार को घेरा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव