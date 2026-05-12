CBSE 12वीं रिजल्ट में देरी; सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, छात्रों ने मीम्स बनाकर बोर्ड को किया ट्रोल
CBSE Class 12 Result 2026: जैसे-जैसे CBSE 12वीं रिजल्ट का इंतजार खिंचता जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीम्स की जबरदस्त बाढ़ आ गई है। छात्र अपनी घबराहट और गुस्से को मजेदार तस्वीरों और चुटकुलों के जरिए बयां कर रहे हैं।
CBSE 12th Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 12वीं कक्षा के नतीजों में हो रही देरी अब छात्रों के लिए केवल चिंता का विषय नहीं रही, बल्कि मनोरंजन और ट्रोल का जरिया भी बन गई है। जैसे-जैसे रिजल्ट का इंतजार खिंचता जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पुराना नाम ट्विटर) पर मीम्स की जबरदस्त बाढ़ आ गई है। छात्र अपनी घबराहट और गुस्से को मजेदार तस्वीरों और चुटकुलों के जरिए बयां कर रहे हैं।
इस 'मीम फेस्ट' में सबसे ज्यादा चर्चा गेमिंग की दुनिया के बहुप्रतीक्षित गेम GTA 6 की हो रही है। छात्रों का कहना है कि जिस रफ्तार से सीबीएसई काम कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि दुनिया का सबसे चर्चित गेम 'जीटीए 6' भी इस रिजल्ट से पहले रिलीज हो जाएगा।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए मजेदार मीम्स
जैसे ही डिजीलॉकर और अन्य आधिकारिक पोर्टल्स पर "Coming Soon" का स्टेटस दिखा, छात्रों का सब्र टूट गया। सोशल मीडिया पर एक मीम काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर के साथ लिखा है— "मैं, जब सीबीएसई आखिरकार 2026 का रिजल्ट घोषित करेगा।" एक अन्य छात्र ने लोकप्रिय वेब सीरीज और फिल्मों के दृश्यों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, "सीबीएसई बोर्ड फिलहाल रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करते हुए: 'अभी हमें और वक्त चाहिए'।" छात्र इस बात से सबसे ज्यादा परेशान हैं कि बिना किसी सूचना के पोर्टल पर स्टेटस बदलना उनकी मानसिक शांति को भंग कर रहा है।
तुलना GTA 6 से क्यों?
गेमिंग की दुनिया में 'Grand Theft Auto 6' (GTA 6) का इंतजार पिछले कई सालों से हो रहा है और इसे लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना रहता है। सीबीएसई के रिजल्ट की अनिश्चितता को छात्रों ने इसी सस्पेंस से जोड़ दिया है। एक यूजर ने पोस्ट किया, "सीबीएसई का रिजल्ट और GTA 6 की रिलीज डेट—दोनों ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य बन चुके हैं।" यह ट्रोल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर छात्रों के बढ़ते दबाव और हताशा को दर्शाता है।
छात्रों की असली चिंता: कॉलेज एडमिशन
मजाक और मीम्स के पीछे एक गंभीर डर भी छिपा है। कई छात्रों ने पोस्ट किया कि अगर रिजल्ट में और देरी हुई, तो वे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिले की समयसीमा से चूक सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य बड़े संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, ऐसे में बिना मार्कशीट के छात्र खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं।
डिजिटल युग में छात्रों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बन गया है। मीम्स के जरिए वे न केवल अपनी बात बोर्ड तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि साथ मिलकर इस तनावपूर्ण समय को हल्का करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स