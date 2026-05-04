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CBSE Class 12th Results 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द, बिना इंटरनेट के SMS और IVRS नंबर से चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड

May 04, 2026 07:31 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 12 Result 2026: यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो भी आप घबराएं नहीं। सीबीएसई बोर्ड ने SMS और IVRS के जरिए कक्षा 12वीं का रिजल्ट देखने की व्यवस्था की है।

CBSE Class 12th Results 2026: CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द, बिना इंटरनेट के SMS और IVRS नंबर से चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड

CBSE 12th Result 2026 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने वाला है। जैसे-जैसे रिजल्ट की तारीख नजदीक आ रही है, छात्रों और अभिभावकों के बीच उत्साह और तनाव दोनों बढ़ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट घोषित होते ही लाखों छात्र एक साथ बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जिससे भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो जाती है या क्रैश हो जाती है।

छात्रों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए सीबीएसई ने इस बार खास तैयारी की है। यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो भी आप घबराएं नहीं। बोर्ड ने SMS और IVRS के जरिए रिजल्ट देखने की व्यवस्था की है।

IVRS के जरिए फोन कॉल पर जानें अपना रिजल्ट

आईवीआरएस एक ऐसी तकनीक है जिसमें छात्र एक फोन नंबर पर कॉल करके अपना स्कोर जान सकते हैं। यह सेवा उन छात्रों के लिए वरदान है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। छात्रों को इन नंबरों पर कॉल करना होगा और कॉल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद कंप्यूटर द्वारा उनके अंकों की जानकारी फोन पर ही दे दी जाएगी।

दिल्ली के छात्रों के लिए नंबर: 24300699

देश के अन्य हिस्सों के लिए नंबर: 011-24300699

ये भी पढ़ें:CBSE 12वीं का रिजल्ट, डिजिलॉकर पर अपनी मार्कशीट ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

SMS के जरिए कैसे प्राप्त करें मार्कशीट?

एसएमएस के जरिए रिजल्ट देखना सबसे आसान और तेज तरीका माना जाता है। इसके लिए छात्रों को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर एक निर्धारित फॉर्मेट में मैसेज टाइप करना होगा।

फॉर्मेट: टाइप करें cbse12

ये भी पढ़ें:सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 कब आएगा? डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर कर सकेंगे चेक

इस मैसेज को बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नंबर (जैसे 7738299899) पर भेज दें। कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर विषयवार स्कोरकार्ड एसएमएस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसके लिए आपके मोबाइल नेटवर्क के अनुसार सामान्य एसएमएस शुल्क लग सकता है।

ये भी पढ़ें:सीबीएसई मूल्यांकन में गड़बड़ी की खबरें निकलीं फर्जी; 12वीं रिजल्ट कब आएगा?

डिजिलॉकर और अन्य डिजिटल माध्यम

वेबसाइट और ऑफलाइन माध्यमों के अलावा, सीबीएसई ने डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग (UMANG) ऐप के साथ भी साझेदारी की है। छात्र इन प्लेटफॉर्म्स पर पहले से अपना अकाउंट बनाकर रख सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही उनकी डिजिटल मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट सीधे उनके डिजिलॉकर अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, जो भविष्य में कॉलेज एडमिशन के लिए पूरी तरह मान्य होंगे।

सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में इस साल देश-विदेश के हजारों केंद्रों पर लाखों छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड का लक्ष्य है कि बिना किसी तकनीकी बाधा के हर छात्र तक उसका परिणाम समय पर पहुंच जाए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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