CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं परिणाम 2026 cbseresults.nic.in और Digilocker पर होगा जारी

cbse 12th result 2026

CBSE Class 12 Result 2026 LIVE updates , cbseresults.nic.in : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। सीबीएसई बहुत जल्द 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। विद्यार्थी सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in के अलावा डिजीलॉकर (Digilocker) और उमंग ऐप ( Umang App) से भी परिणाम चेक कर सकेंगे। डिजिलॉकर के बाद अब उमंग ऐप ने भी सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट को लेकर अपडेट शेयर किया है। उमंग ऐप ( Umang App ) की वेबसाइट पर भी अब लिखा आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर सीबीएसई 12वीं रिजल्ट के पास कमिंग सून (Coming Soon) का लिखा होना इस बात का संकेत है कि नतीजे अब किसी भी समय आ सकते हैं। इस अपडेट ने विद्यार्थियों व पेरेंट्स के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है। अगर पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि CBSE 12वीं का रिजल्ट इस सप्ताह कभी भी आ सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसकी कोई तारीख या समय के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीबीएसई मई 2026 के तीसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। आपको बता दें कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की आंसरशीट डिजिटल तरीके से चेक की है। इससे रीइवेल्यूएशन की प्रक्रिया भी आसानी से होगी। टोटलिंग में गलतियां नहीं होगी। CBSE Class 12 Result 2026 इन वेबसाइट्स पर होगा जारी cbse.gov.in results.cbse.nic.in cbseresults.nic.in digilocker.gov.in CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं स्टेप 2- “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें स्टेप 3- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें स्टेप 4- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा स्टेप 5- पिछले साल कब आया था रिजल्ट डिजीलॉकर पर कैसे देखें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 1- डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है: सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें। 2. अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए 'लॉग इन' करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' कर अपना रजिस्ट्रेशन करें। 3. होमपेज पर 'Education' कैटेगरी में जाकर 'CBSE' को चुनें। 4. अब 'Class XII Marksheet' के लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें। 5. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

12 May 2026, 06:55:42 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं के नतीजे 16 मई तक संभव CBSE 12th Result 2026 Live: पिछले तीन सालों के CBSE Class 12 के नतीजों की तारीखों को देखें, तो एक साफ़ पैटर्न नज़र आता है: बोर्ड ने 2025 में 13 मई को, 2024 में 13 मई को और 2023 में 12 मई को नतीजे घोषित किए थे। इस ट्रेंड के आधार पर, 2026 के नतीजों के लिए भी मई का दूसरा हफ़्ता ही सबसे ज़्यादा संभावित समय लग रहा है। हालांकि सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर यह संकेत दिया है कि नतीजे "मई के तीसरे हफ़्ते" में आने की उम्मीद है, लेकिन उसका हालिया रिकॉर्ड बताता है कि छात्रों को उनके नतीजे इससे पहले भी मिल सकते हैं। अगर बोर्ड पिछले सालों की तरह ही इस बार भी उसी टाइमलाइन का पालन करता है, तो 12वीं के नतीजे 2026 में 13 मई से 16 मई के बीच कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। लगातार तीन सालों तक नतीजों की तारीखें एक जैसी रहने की वजह से, छात्र और अभिभावक 2026 के बोर्ड नतीजों की घोषणा के संभावित समय के तौर पर मई के दूसरे हफ़्ते पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं।

12 May 2026, 06:46:24 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: उमंग और डिजिलॉकर पर भी मिलेगी मार्कशीट CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट DigiLocker (डिजिलॉकर) ऐप के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके अकाउंट एक्टिव करना होगा। इसके अलावा, भारत सरकार के UMANG ऐप पर भी रिजल्ट देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

12 May 2026, 06:45:55 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: नई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर पहले उठे थे सवाल CBSE 12th Result 2026 Live: इस बार सीबीएसई की नई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर छात्रों और शिक्षकों के बीच कई सवाल उठे थे। कई छात्रों को यह चिंता थी कि बदले हुए मूल्यांकन तरीके का उनके अंकों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि बोर्ड ने साफ किया था कि मूल्यांकन पूरी पारदर्शिता और तय नियमों के तहत किया गया है। इसी वजह से इस बार रिजल्ट को लेकर छात्रों की बेचैनी पहले से ज्यादा देखी जा रही है।

12 May 2026, 06:21:15 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live : उमंग ऐप ने भी दिया अपडेट, जल्द जारी होगा सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट CBSE 12th Result 2026 Live : डिजिलॉकर के बाद अब उमंग ऐप ने भी सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट को लेकर अपडेट शेयर किया है। उमंग ऐप ( Umang App ) की वेबसाइट पर भी अब लिखा आ रहा है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। गौरतलब है कि अप्रैल में 10वीं का रिजल्ट जारी होने से कुछ समय पहले ही उमंग ऐप पर अपडेट आया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी समय परिणाम की घोषणा हो सकती है।

12 May 2026, 06:18:04 AM IST CBSE 12th Result 2026 LIVE: कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी CBSE 12th Result 2026 LIVE: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित नहीं करेगा। पास प्रतिशत, लिंग-वार विवरण, राज्य-वार प्रदर्शन और अन्य जानकारी बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर शेयर की जाएगी।

12 May 2026, 06:03:03 AM IST CBSE 12th Result 2026 live: अबकि बार डिजिटल तकनीक से चेक हुई सीबीएसई 12वीं की कॉपियां CBSE 12th Result 2026 live: इस साल सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के लिए 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' सिस्टम शुरू किया है। इसका मतलब है कि आंसर शीट का मूल्यांकन डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। कक्षा 11 और 12 के सभी शिक्षकों को मूल्यांकन के काम पर लगाया गया है, और उन्हें मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचने के लिए पहले से ही लॉग-इन क्रेडेंशियल दे दिए गए थे। शिक्षकों को नए सिस्टम से रूबरू होने के लिए मॉक मूल्यांकन करने का अवसर भी दिया गया था, साथ ही फरवरी में एक बड़े पैमाने पर मॉक मूल्यांकन भी आयोजित किया गया था। कक्षा 12 के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की घोषणा करते हुए बोर्ड ने फरवरी में कहा था कि इसके फायदों में टोटलिंग की गलतियां खत्म होनी। मानवीय हस्तक्षेप में कमी होगी। तेज मूल्यांकन होगा। सभी संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया में योगदान करने में सक्षम बनाना और परिवहन के समय और लागत में बचत इसके अन्य फायदे हैं।

12 May 2026, 06:03:03 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: उमंग और डिजिलॉकर पर भी मिलेगी मार्कशीट CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई वेबसाइट के अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट DigiLocker (डिजिलॉकर) ऐप के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करके अकाउंट एक्टिव करना होगा। इसके अलावा, भारत सरकार के UMANG ऐप पर भी रिजल्ट देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

12 May 2026, 06:03:03 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: डिजिलॉकर (DigiLocker) से डिजिटल मार्कशीट कैसे पाएं CBSE 12th Result 2026 Live: जाने कैसे आप डिजिलॉकर के जरिए अपनी सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की डिजिटल मार्कशीट तुरंत पा सकते हैं: 1. सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके खोलें। 2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। 3. अब ‘Issued Documents’ वाले सेक्शन में जाएं। 4. वहां आपको 'Central Board of Secondary Education (CBSE)' का विकल्प चुनना होगा। 5. इसके बाद 'Class 12 Marksheet 2026' पर क्लिक करें। 6. सिस्टम द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारियां (जैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर) दर्ज करें। 7. आपकी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड होने के लिए तैयार है, जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

12 May 2026, 06:03:03 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट कहां देखें CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कई अन्य वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। – cbse.gov.in – results.nic.in – results.digilocker.gov.in – umang.gov.in