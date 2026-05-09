CBSE Class 12 Result 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर होगा घोषित

CBSE 12th Result 2026

CBSE Class 12 Result 2026 LIVE updates , cbseresults.nic.in , results.cbse.nic.in : सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 की राह देख रहे देश के करीब 18 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) शीघ्र ही 12वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने काफी हद तक परिणाम तैयार कर लिया है। नतीजों का ऐलान होने पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीबीएसई मई 2026 के तीसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। विद्यार्थी अपना परिणाम सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर और उमंग ऐप पर भी चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की आंसरशीट डिजिटल तरीके से चेक की है। इससे रीइवेल्यूएशन की प्रक्रिया भी आसानी से होगी। टोटलिंग में गलतियां नहीं होगी। CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं स्टेप 2- “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें स्टेप 3- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें स्टेप 4- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा स्टेप 5- पिछले साल कब आया था रिजल्ट डिजीलॉकर पर कैसे देखें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 2026 1- डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है: सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें। 2. अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए 'लॉग इन' करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' कर अपना रजिस्ट्रेशन करें। 3. होमपेज पर 'Education' कैटेगरी में जाकर 'CBSE' को चुनें। 4. अब 'Class XII Marksheet' के लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें। 5. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

9 May 2026, 08:03:52 AM IST CBSE Class 12 Results live: सीबीएसई 12वीं बोर्ड ने इस साल डिजिटल मार्किंग क्यों अपनाई CBSE Class 12 Results live: इस साल सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं के लिए 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' सिस्टम शुरू किया है। इसका मतलब है कि आंसर शीट का मूल्यांकन डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। कक्षा 11 और 12 के सभी शिक्षकों को मूल्यांकन के काम पर लगाया गया है, और उन्हें मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचने के लिए पहले से ही लॉग-इन क्रेडेंशियल दे दिए गए थे। शिक्षकों को नए सिस्टम से रूबरू होने के लिए मॉक मूल्यांकन करने का अवसर भी दिया गया था, साथ ही फरवरी में एक बड़े पैमाने पर मॉक मूल्यांकन भी आयोजित किया गया था। कक्षा 12 के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की घोषणा करते हुए बोर्ड ने फरवरी में कहा था कि इसके फायदों में टोटलिंग की गलतियां खत्म होनी। मानवीय हस्तक्षेप में कमी होगी। तेज मूल्यांकन होगा। सभी संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया में योगदान करने में सक्षम बनाना और परिवहन के समय और लागत में बचत इसके अन्य फायदे हैं।

9 May 2026, 07:24:46 AM IST CBSE Class 12th Result 2026 LIVE: इन लिंक्स पर जाकर चेक कर सकते हैं सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट CBSE Class 12th Result 2026 LIVE: इन लिंक्स पर जाकर चेक कर सकते हैं सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट- cbse.gov.in cbseresults.nic.in results.gov.in results.digilocker.gov.in

9 May 2026, 07:24:46 AM IST CBSE 12th Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर: मार्कशीट पाने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका CBSE 12th Result 2026 LIVE : अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट घोषित होते ही सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि साइट क्रैश हो जाती है या बहुत धीमी चलने लगती है। ऐसे समय में cbseservices.digilocker.gov.in पोर्टल छात्रों के लिए सबसे मददगार साबित होता है। डिजिलॉकर पर उपलब्ध मार्कशीट कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होती है और इसे आप भविष्य में स्कूल या कॉलेज एडमिशन के लिए 'ओरिजिनल डॉक्यूमेंट' के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 6-अंकों के सिक्योरिटी पिन का महत्व? सीबीएसई ने छात्रों के डेटा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 'सिक्योरिटी पिन' सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को उनके छात्रों के लिए 6 अंकों का एक विशेष सिक्योरिटी पिन भेज दिया है। बिना इस पिन के आप डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट से पहले ही छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल से संपर्क कर अपना यूनिक सिक्योरिटी पिन प्राप्त कर लें, ताकि रिजल्ट के दिन उन्हें देरी न हो।

9 May 2026, 07:24:46 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: वेबसाइट के अलावा अन्य विकल्प CBSE 12th Result 2026 Live: हालांकि छात्र अपना परिणाम results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर देख सकते हैं, लेकिन डिजिलॉकर पर मार्कशीट प्राप्त करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां से डाउनलोड की गई मार्कशीट उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए पूरी तरह मान्य होती है। इसके अलावा छात्र उमंग (UMANG) ऐप और एसएमएस (SMS) के जरिए भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

9 May 2026, 07:24:46 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, अधिकारी ने दी जानकारी CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं परिणाम मई के तीसरे सप्ताह में घोषित हो सकता है। इस पर सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज का अपडेट सामने आया है। उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट मई के तीसरे सप्ताह में अपने परिणाम घोषित करने की उम्मीद कर सकते हैं।