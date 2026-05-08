CBSE Class 12 result 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट cbseresults.nic.in और results.cbse.nic.in पर होगा जारी

cbse class 12 result 2026

CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates , cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) बहुत जल्द 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। देश के करीब 18 लाख विद्यार्थियों को बेसब्री से सीबीएसई 12वीं परिणाम का इंतजार है। नतीजों का ऐलान होने पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट results.cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीबीएसई मई 2026 के तीसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। विद्यार्थी अपना परिणाम सीबीएसई आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजीलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in पर और उमंग ऐप पर भी चेक कर सकेंगे। CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई रिजल्ट कैसे चेक करें स्टेप 1- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं स्टेप 2- “CBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें स्टेप 3- रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें स्टेप 4- स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा स्टेप 5- पिछले साल कब आया था रिजल्ट डिजीलॉकर पर कैसे देखें रिजल्ट? डिजीलॉकर एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी मार्कशीट पूरी तरह से सुरक्षित और वैलिड रहती है। इसे एक्सेस करने का तरीका बेहद आसान है: सबसे पहले डिजीलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या इसका ऐप डाउनलोड करें। 2. अपने आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए 'लॉग इन' करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' कर अपना रजिस्ट्रेशन करें। 3. होमपेज पर 'Education' कैटेगरी में जाकर 'CBSE' को चुनें। 4. अब 'Class XII Marksheet' के लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर (Roll Number) और एडमिट कार्ड आईडी (Admit Card ID) दर्ज करें। 5. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

8 May 2026, 12:11:55 PM IST CBSE 12th Result 2026 LIVE: 12वीं का रिजल्ट देखने के ऑनलाइन लिंक्स CBSE Class 12th Result 2026 LIVE: इन लिंक्स पर जाकर चेक कर सकते हैं सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट- cbse.gov.in

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8 May 2026, 11:41:06 AM IST CBSE 12th Result 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद ये जानकारी रखें तैयार CBSE 12th Result 2026 LIVE: छात्र अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और स्कूल नंबर पहले से नोट करके रखें। इन डिटेल्स को भरने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आगे के लिए प्रिंट निकाल सकते हैं।

8 May 2026, 11:08:16 AM IST CBSE 12th Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर: मार्कशीट पाने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका CBSE 12th Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर: मार्कशीट पाने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट घोषित होते ही सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि साइट क्रैश हो जाती है या बहुत धीमी चलने लगती है। ऐसे समय में cbseservices.digilocker.gov.in पोर्टल छात्रों के लिए सबसे मददगार साबित होता है। डिजिलॉकर पर उपलब्ध मार्कशीट कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होती है और इसे आप भविष्य में स्कूल या कॉलेज एडमिशन के लिए 'ओरिजिनल डॉक्यूमेंट' के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 6-अंकों के सिक्योरिटी पिन का महत्व? सीबीएसई ने छात्रों के डेटा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 'सिक्योरिटी पिन' सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को उनके छात्रों के लिए 6 अंकों का एक विशेष सिक्योरिटी पिन भेज दिया है। बिना इस पिन के आप डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट से पहले ही छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित स्कूल से संपर्क कर अपना यूनिक सिक्योरिटी पिन प्राप्त कर लें, ताकि रिजल्ट के दिन उन्हें देरी न हो।

8 May 2026, 11:08:16 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: वेबसाइट के अलावा अन्य विकल्प CBSE 12th Result 2026 Live: हालांकि छात्र अपना परिणाम results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर देख सकते हैं, लेकिन डिजिलॉकर पर मार्कशीट प्राप्त करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां से डाउनलोड की गई मार्कशीट उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए पूरी तरह मान्य होती है। इसके अलावा छात्र उमंग (UMANG) ऐप और एसएमएस (SMS) के जरिए भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

8 May 2026, 11:08:16 AM IST CBSE 12th Result 2026 Live: सीबीएसई 12वीं के नतीजे 12 मई से 16 मई के बीच संभव CBSE 12th Result 2026 Live: पिछले तीन सालों के CBSE Class 12 के नतीजों की तारीखों को देखें, तो एक साफ़ पैटर्न नज़र आता है: बोर्ड ने 2025 में 13 मई को, 2024 में 13 मई को और 2023 में 12 मई को नतीजे घोषित किए थे। इस ट्रेंड के आधार पर, 2026 के नतीजों के लिए भी मई का दूसरा हफ़्ता ही सबसे ज़्यादा संभावित समय लग रहा है। हालांकि सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर यह संकेत दिया है कि नतीजे "मई के तीसरे हफ़्ते" में आने की उम्मीद है, लेकिन उसका हालिया रिकॉर्ड बताता है कि छात्रों को उनके नतीजे इससे पहले भी मिल सकते हैं। अगर बोर्ड पिछले सालों की तरह ही इस बार भी उसी टाइमलाइन का पालन करता है, तो 12वीं के नतीजे 2026 में 12 मई से 16 मई के बीच कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। लगातार तीन सालों तक नतीजों की तारीखें एक जैसी रहने की वजह से, छात्र और अभिभावक 2026 के बोर्ड नतीजों की घोषणा के संभावित समय के तौर पर मई के दूसरे हफ़्ते पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं।