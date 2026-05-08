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CBSE 12वीं रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल, वायरल पोस्ट ने बढ़ाई छात्रों की टेंशन

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा में है। पोस्ट में 11 मई को रिजल्ट आने का दावा किया गया है, जिससे CUET परीक्षा देने वाले छात्र चिंता में हैं।

CBSE 12वीं रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल, वायरल पोस्ट ने बढ़ाई छात्रों की टेंशन

सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के बीच सोशल मीडिया पर अचानक हलचल तेज हो गई है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही एक पोस्ट ने छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि CBSE 12वीं का रिजल्ट 11 मई को जारी हो सकता है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वायरल वीडियो के बाद छात्र लगातार इंटरनेट और सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं।

वायरल वीडियो में क्या कहा गया?

इंस्टाग्राम यूजर “@gajendrasir_physics” द्वारा साझा किए गए वीडियो में कहा गया कि कॉपियों की जांच प्रक्रिया अभी जारी है और माना जा रहा है कि यह काम बुधवार तक पूरा हो सकता है। वीडियो में अलग-अलग रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया कि 11 मई तक रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। यही नहीं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने यह भी दावा किया कि हाल ही में चर्चा में आए Hantavirus को लेकर बनी परिस्थितियों की वजह से रिजल्ट में देरी हो सकती है। हालांकि इन दावों की किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है।

छात्रों की सबसे बड़ी चिंता बना CUET

छात्रों की चिंता की सबसे बड़ी वजह CUET परीक्षा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CUET की शुरुआत भी 11 मई से होने की संभावना है। ऐसे में अगर उसी दिन CBSE रिजल्ट जारी होता है तो लाखों छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने इस बात को लेकर नाराजगी और चिंता जाहिर की। किसी ने लिखा, “11 मई को CUET का एग्जाम है, रिजल्ट मत निकालो भाई।” वहीं दूसरे छात्र ने कहा, “CUET है 11 मई से, तब रिजल्ट नहीं आना चाहिए।”

कमेंट सेक्शन में दिखी छात्रों की बेचैनी

वायरल पोस्ट के कमेंट सेक्शन में छात्रों के मजेदार मीम्स से लेकर तनाव भरे रिएक्शन तक देखने को मिले। एक यूजर ने लिखा, “अब भी आए अच्छा आए।” वहीं दूसरे ने कहा, “इस बार CBSE वालों ने परेशान करके रख दिया।” कुछ छात्रों का मानना है कि हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट 10 से 12 मई के बीच आ सकता है, जबकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि 15 मई से पहले रिजल्ट आने की संभावना कम है।

अभी तक CBSE की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख नहीं

फिलहाल CBSE ने 12वीं रिजल्ट 2026 की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और बोर्ड के नोटिस पर भरोसा करें, सोशल मीडिया पर चल रही हर जानकारी को अंतिम सच न मानें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

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