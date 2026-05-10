CBSE 12वीं रिजल्ट बस आने ही वाला है! DigiLocker पर दिखा बड़ा अपडेट, कभी भी हो सकता ऐलान
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी हो सकता है। DigiLocker पर ‘Coming Soon’ दिखने से छात्रों की उम्मीदें बढ़ीं। जानिए रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें, किन जानकारियों की होगी जरूरत।
सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई किसी भी वक्त 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है। इस बीच DigiLocker मंच पर दिख रहा ‘Coming Soon’ का संदेश छात्रों और अभिभावकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड की डिजिटल अंकतालिकाएं और प्रमाणपत्र अपलोड होने की तैयारी पूरी हो चुकी है और नतीजे किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं।
DigiLocker पर पहले आएगी डिजिटल अंकतालिका
हर साल की तरह इस बार भी सीबीएसई छात्रों को DigiLocker के जरिए डिजिटल अंकतालिका उपलब्ध कराएगा। यह डिजिटल दस्तावेज पूरी तरह मान्य होता है और कॉलेज में दाखिले या दूसरे जरूरी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक स्कूल से मूल प्रमाणपत्र नहीं मिल जाता। गौरतलब है कि DigiLocker पर ‘Coming Soon’ दिखने का मतलब अक्सर यही माना जाता है कि रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
इन जगहों पर देख सकेंगे अपना रिजल्ट
सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई माध्यमों से अपना परिणाम देख सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा DigiLocker, UMANG ऐप और एसएमएस सेवा के जरिए भी अंक देखे जा सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, प्रवेश पत्र पहचान संख्या और जन्मतिथि तैयार रखनी चाहिए, ताकि आखिरी समय में कोई परेशानी न हो।
DigiLocker से ऐसे देखें अपनी अंकतालिका
रिजल्ट जारी होने के बाद DigiLocker से अंकतालिका डाउनलोड करना आसान होगा।
- सबसे पहले DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या आधार से जुड़े खाते से प्रवेश करें।
- अगर पहले से खाता नहीं है तो नया खाता बनाना होगा।
- प्रवेश करने के बाद शिक्षा या सीबीएसई रिजल्ट वाले विकल्प पर जाएं।
- वहां CBSE Class 12 Marksheet 2026 चुनें।
- अब रोल नंबर और स्कूल कोड जैसी जरूरी जानकारी भरें।
- जानकारी जमा करते ही आपकी डिजिटल अंकतालिका स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
नई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर पहले उठे थे सवाल
इस बार सीबीएसई की नई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर छात्रों और शिक्षकों के बीच कई सवाल उठे थे। कई छात्रों को यह चिंता थी कि बदले हुए मूल्यांकन तरीके का उनके अंकों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि बोर्ड ने साफ किया था कि मूल्यांकन पूरी पारदर्शिता और तय नियमों के तहत किया गया है। इसी वजह से इस बार रिजल्ट को लेकर छात्रों की बेचैनी पहले से ज्यादा देखी जा रही है।
सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें
रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की तारीखें और दावे घूम रहे हैं, लेकिन सीबीएसई ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई तय समय घोषित नहीं किया है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे सिर्फ आधिकारिक मंचों पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अब सबकी नजर सिर्फ उसी पल पर टिकी है जब सीबीएसई 12वीं का परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा और लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव