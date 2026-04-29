CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई मूल्यांकन में गड़बड़ी की खबरें निकलीं फर्जी; 12वीं रिजल्ट कब आएगा?
CBSE Class 12 Result Date: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यह चर्चा जोरों पर थी कि इस साल कॉपी चेकिंग में कुछ तकनीकी खामियां या गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण रिजल्ट में देरी हो सकती है। लेकिन अब सीबीएसई ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है।
CBSE Class 12 Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) की कक्षा 12वीं का रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यह चर्चा जोरों पर थी कि इस साल कॉपी चेकिंग में कुछ तकनीकी खामियां या गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण रिजल्ट में देरी हो सकती है। लेकिन अब सीबीएसई ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कॉपी चेकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और बिना किसी गड़बड़ी के हुई है। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर ध्यान न दें।
सीबीएसई ने क्या कहा?
पिछले कुछ समय से ऐसी अपुष्ट खबरें प्रसारित हो रही थीं कि कॉपी चेकिंग के दौरान अंकों को पोर्टल पर चढ़ाने में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। इस पर सफाई देते हुए सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि बोर्ड के पास मूल्यांकन के लिए एक बेहद मजबूत और 'फुल-प्रूफ' सिस्टम है। प्रत्येक कॉपी की जांच कई स्तरों पर की जाती है और अंकों की फीडिंग के दौरान भी डेटा को बार-बार वेरिफाई किया जाता है। बोर्ड ने इसे केवल अफवाह बताते हुए कहा कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है।
कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
नतीजों की तारीख को लेकर भी बोर्ड ने स्थिति साफ कर दी है। सीबीएसई के अनुसार, कक्षा 12वीं के नतीजे मई 2026 के तीसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। फिलहाल, मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है और अब बोर्ड अंतिम डेटा प्रोसेसिंग और रिजल्ट कंपाइलेशन के काम में जुटा हुआ है। बोर्ड की कोशिश है कि मई के मध्य तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि छात्र समय पर अपने उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकें।
रिजल्ट देखने के लिए तैयार रखें ये डिटेल्स
जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। छात्र अपना परिणाम cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा, इस बार भी बोर्ड डिजीलॉकर और उमंग ऐप के जरिए डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आपको इन जानकारियों की आवश्यकता होगी:
रोल नंबर
स्कूल नंबर
एडमिट कार्ड आईडी
अफवाहों से बचने की सलाह
अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट के करीब आते ही सोशल मीडिया पर फर्जी सर्कुलर या तारीखें वायरल होने लगती हैं। सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को आगाह किया है कि वे केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या उनके वेरिफाइड सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई सूचनाओं को ही सही मानें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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