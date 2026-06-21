CBSE 12th Re-Evaluation Result : इंतजार खत्म, सीबीएसई 12वीं के आने लगे वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के नतीजे
CBSE 12th Re-Evaluation Result : सीबीएसई ने 12वीं के री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्र डिजीलॉकर पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 87 फीसदी से ज्यादा नतीजे घोषित हो चुके हैं।
CBSE 12th Re-Evaluation Result : सीबीएसई के 12वीं बोर्ड नतीजों के बाद अपनी कॉपियों की दोबारा जांच और अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म होने लगा है। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के नतीजे जारी करने शुरू कर दिए हैं। अगर आपने भी अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाने के लिए अप्लाई किया था, तो अब आपका इंतजार लगभग खत्म हो चुका है।
87 फीसदी से ज्यादा नतीजे किए गए घोषित
बोर्ड की तरफ से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक, ये नतीजे एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग चरणों (Phases) में जारी किए जा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि जितनी भी एप्लीकेशन आई थीं, उनमें से 87 फीसदी से ज्यादा के नतीजे आज ही घोषित कर दिए गए हैं। बचे हुए छात्रों को भी अब ज्यादा परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। उनके नतीजे भी अगले कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी और सभी छात्रों का रिजल्ट उनके सामने होगा।
डिजीलॉकर पर आसानी से चेक करें अपना रिजल्ट
अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं? इसके लिए आपको किसी कैफे के चक्कर काटने या कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने मोबाइल या लैपटॉप से भारत सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म डिजीलॉकर पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस results.digilocker.gov.in पर जाना होगा। वहां मांगी गई जरूरी जानकारी (जैसे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ) भरकर आप आसानी से देख पाएंगे कि आपकी मार्कशीट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं।
पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार है चेकिंग सिस्टम
सीबीएसई ओएसएम विवाद के बाद बोर्ड ने इस खास मौके पर सभी छात्रों और उनके माता पिता को यह पूरा भरोसा दिलाया है कि चेकिंग का यह काम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया गया है। बोर्ड की तरफ से साफ किया गया है कि हर एक कॉपी और एप्लीकेशन को एक बेहद मजबूत और कड़ी निगरानी वाले सिस्टम से गुजारा गया है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि हर छात्र के साथ पूरा इंसाफ हो और चेकिंग में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न रहे।
सोशल मीडिया की झूठी अफवाहों से रहें सावधान
आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है। किसी भी बड़ी खबर के आते ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर अफवाहों का बाजार भी तेजी से गर्म हो जाता है। ऐसे में सीबीएसई ने छात्रों को खास तौर पर हिदायत दी है कि वो किसी भी अनवेरिफाइड पोस्ट या झूठी खबर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। सच्ची और पक्की जानकारी के लिए हमेशा सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर ही यकीन करें। किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक करने से बचें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव