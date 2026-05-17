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CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन शेड्यूल जारी, नंबरों से नहीं हैं खुश तो 19 मई से करें अप्लाई

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, वेरिफिकेशन और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन्ड कॉपी प्राप्त करने की तारीखों का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है।

CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं री-इवैल्यूएशन शेड्यूल जारी, नंबरों से नहीं हैं खुश तो 19 मई से करें अप्लाई

CBSE Class 12 Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (cbse) ने 13 मई को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए थे, जिसमें कुल 85.20 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। परिणाम आने के बाद कई छात्र ऐसे हैं जो अपने मिले हुए अंकों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें लगता है कि उनकी कॉपी ठीक से नहीं चेक की गई। ऐसे छात्रों की मदद के लिए सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, वेरिफिकेशन और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन्ड कॉपी प्राप्त करने की तारीखों का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है।

बोर्ड ने साफ किया है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में ही संचालित होगी और इसके लिए छात्रों को निर्धारित समय के भीतर ही आवेदन करना होगा। ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से मिलने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा शेड्यूल और इसके लिए कितनी फीस चुकानी होगी।

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पुनर्मूल्यांकन का शेड्यूल

सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए एक सख्त नियम और क्रम तय किया है।

चरण 1: उत्तर पुस्तिका की डिजिटल स्कैन कॉपी प्राप्त करना- जो छात्र अपनी जांची गई कॉपी को खुद देखना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई डिजिटल कॉपी उनके डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। तारीख: 19 मई से 22 मई 2026 (रात 11:59 बजे तक) फीस: ₹700 प्रति विषय।

चरण 2: मार्क्स वेरिफिकेशन- यदि छात्र को कॉपी देखने के बाद लगता है कि अंकों के योग (टोटलिंग) में कोई गड़बड़ी है या कोई उत्तर बिना जांचे छूट गया है, तो वे मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तारीख: 26 मई से 29 मई 2026 फीस: ₹500 प्रति उत्तर पुस्तिका।

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इस साल की नई तकनीक: ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM)

सीबीएसई ने इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) यानी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया है। इसके तहत कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर शिक्षकों द्वारा जांचा गया है। हालांकि, कुछ शिक्षकों और स्कूलों ने कॉपियों के धुंधले दिखने या सर्वर डाउन होने की शिकायतें उठाई थीं, लेकिन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने इस व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा है कि इससे अंकों के योग और अपलोडिंग में होने वाली मानवीय गलतियां पूरी तरह खत्म हो गई हैं।

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छात्रों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

नंबर घट भी सकते हैं: छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि री-इवैल्यूएशन के बाद नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। जो भी नया परिणाम आएगा, वही अंतिम और अनिवार्य माना जाएगा।

सर्टिफिकेट वापस करना होगा: यदि किसी छात्र के नंबरों में बदलाव (बढ़ोतरी या कमी) होती है, तो उन्हें नया मार्कशीट प्राप्त करने के लिए अपना पुराना ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोर्ड को वापस सौंपना होगा।

सप्लीमेंट्री परीक्षा: जो छात्र किसी एक विषय में फेल हो गए हैं या कंपार्टमेंट श्रेणी में हैं, उनके लिए 15 जुलाई 2026 को सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 जून 2026 से शुरू होगी। इच्छुक छात्र 19 मई की सुबह से सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर "Post Result Services 2026" लिंक के माध्यम से अपने रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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