CBSE Class 12 Physics Exam Analysis: CBSE फिजिक्स का पेपर; NCERT की समझ वालों के लिए आसान, बाकी के लिए थोड़ा घुमावदार

CBSE Class 12 Physics Exam Analysis: CBSE फिजिक्स का पेपर; NCERT की समझ वालों के लिए आसान, बाकी के लिए थोड़ा घुमावदार
CBSE Class 12 Physics Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं फिजिक्स का पेपर आज था।
CBSE Class 12 Physics Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पूरे देश में चल रही हैं। आज फिजिक्स का पेपर था। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रश्न पत्र न तो बहुत ज्यादा कठिन था और न ही बहुत आसान, बल्कि यह “संतुलित” था।
पेपर कैसा आया था?
छात्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र पूरी तरह से NCERT की किताबों पर आधारित था, लेकिन सवाल सीधे-सीधे नहीं पूछे गए थे। पेपर में ‘कॉन्सेप्ट’ पर आधारित सवालों की संख्या ज्यादा थी, जिसका मतलब है कि अगर आपकी तैयारी गहरी है, तो आप इन्हें आसानी से हल कर सकते थे। पेपर में ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक थी, जिसमें छात्रों को अपनी समझ का उपयोग करके उत्तर देना था।
एक्सपर्ट का कहना है कि:
बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs): ये सवाल काफी हद तक आसान थे और छात्रों को अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे।
न्यूमेरिकल भाग: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स से आए सवाल थोड़े घुमावदार थे, जिन्हें हल करने में छात्रों को समय लगा।
डेरिवेशन : ये सवाल सीधे पूछे गए थे, जिससे छात्रों को थोड़ी राहत मिली।
शिक्षक समुदाय का मानना है कि सीबीएसई ने इस बार छात्रों की तार्किक क्षमता को परखने पर अधिक जोर दिया है, जो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे JEE Main और NEET) की तैयारी के लिए बहुत मददगार साबित होगा।
क्या समय कम पड़ गया?
ज्यादातर छात्रों का मानना है कि 3 घंटे का समय पेपर पूरा करने के लिए काफी था। हालांकि, कुछ छात्रों को न्यूमेरिकल हल करने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, जिसके कारण उन्हें आखिर में उत्तर दोबारा जांचने का समय कम मिला। कुल मिलाकर, वे छात्र जिन्होंने NCERT की बारीकियों को अच्छे से पढ़ा था, वे पेपर से काफी खुश नजर आए।
आंसर-की के बारे में जानकारी
परीक्षा खत्म होने के बाद अब छात्र अपने उत्तरों का मिलान करना चाहते हैं। सीबीएसई बोर्ड अपनी आधिकारिक आंसर-की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी करेगा। अभी मार्केट में जो आंसर-की उपलब्ध हैं, वे कोचिंग संस्थानों द्वारा तैयार की गई हैं। छात्र इनका इस्तेमाल सिर्फ अपने प्रदर्शन का अंदाजा लगाने के लिए कर सकते हैं। प्रश्न पत्र की असली PDF और ऑफिशियल आंसर-की के लिए छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए।
अब आगे क्या?
सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि फिजिक्स का पेपर कैसा भी गया हो, अब उसे पीछे छोड़कर अपनी अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। किसी भी तरह की अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फर्जी पेपरों के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और आने वाले पेपरों के लिए शांत मन से तैयारी करें।
