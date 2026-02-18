CBSE Class 12 Physical Education: CBSE 12वीं फिजिकल एजुकेशन के पेपर ने बढ़ाई छात्रों की खुशी, पेपर को बताया आसान
CBSE Class 12 Physical Education Exam 2026: CBSE की कक्षा 12वीं फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्रों के चेहरों पर बड़ी राहत और खुशी देखी गई। छात्रों ने इस साल के प्रश्न पत्र को बेहद आसान, संतुलित और हाई-स्कोरिंग करार दिया है।
CBSE Class 12 Physical Education Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में आज आयोजित हुई फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्रों के चेहरों पर बड़ी राहत और खुशी देखी गई। प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अधिकांश छात्रों और विषय एक्सपर्ट ने इस साल के प्रश्न पत्र को "बेहद आसान", "संतुलित" और "हाई-स्कोरिंग" करार दिया है।
प्रश्न पत्र का एनालिसिस: सीधा और संतुलित
शिक्षकों के अनुसार, फिजिकल एजुकेशन का पेपर पूरी तरह से एनसीईआरटी (NCERT) के निर्धारित सिलेबस पर आधारित था। प्रश्न पत्र का ढांचा ऐसा था कि औसत छात्र भी इसे आसानी से हल कर सके। पेपर में कोई भी प्रश्न सिलेबस से बाहर का नहीं था और न ही भाषा को बहुत अधिक घुमाया गया था।
परीक्षा में प्रश्नों को विभिन्न सेक्शन में बांटा गया था:
बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs): छात्रों ने बताया कि वन-लाइनर और एमसीक्यू काफी सीधे थे, जिससे समय की काफी बचत हुई।
केस-स्टडी आधारित प्रश्न: ये प्रश्न व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित थे और छात्रों ने इन्हें हल करना काफी सरल पाया।
योग और खेल: 'योग', 'खेलों में योजना' और 'दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा' जैसे महत्वपूर्ण अध्यायों से पर्याप्त संख्या में प्रश्न पूछे गए थे।
टाइम मैनेजमेंट और छात्रों का रिएक्शन
आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को समय की कमी का स्ट्रेस रहता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के पेपर में स्थिति इसके उलट रही। कई छात्रों ने बताया कि पेपर इतना सीधा था कि उन्होंने निर्धारित समय से करीब 20 से 30 मिनट पहले ही अपनी उत्तर पुस्तिका पूरी कर ली थी।
एक छात्र ने बताया, "पिछले कुछ वर्षों के सैंपल पेपर्स और बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का अभ्यास करने से बहुत मदद मिली। पेपर का स्तर कठिन नहीं था, और अगर किसी ने बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा था, तो वह आसानी से 90 प्रतिशत से अधिक अंक ला सकता है।"
एक्सपर्ट की राय: स्कोर सुधारने का बेहतरीन मौका
विभिन्न स्कूलों के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने भी इस पेपर की सराहना की है। उनके अनुसार, बोर्ड ने एक स्टूडेंट फ्रेंडली प्रश्न पत्र तैयार किया था। यह पेपर उन छात्रों के लिए संजीवनी साबित होगा जो अपने ऑवरऑल प्रतिशत को सुधारना चाहते हैं। बायोमैकेनिक्स और फिजियोलॉजी जैसे तकनीकी विषयों से भी बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछे गए थे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स