CBSE Class 12 Mathematics Exam: CBSE 12वीं गणित में पाना चाहते हैं 90+ स्कोर? आजमाएं यह '30-डे स्मार्ट प्लान'

CBSE 12th Maths Revision Plan 2026: सीबीएसई (CBSE) 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं और छात्रों के बीच गणित को लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देखा जाता है। गणित एक ऐसा विषय है जहां सही स्ट्रैटिजी और निरंतर अभ्यास से पूरे 100 अंक भी हासिल किए जा सकते हैं।

Feb 02, 2026 08:53 pm IST
CBSE Class 12 Mathematics Exam 2026: सीबीएसई (CBSE) 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं और छात्रों के बीच गणित को लेकर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देखा जाता है। गणित एक ऐसा विषय है जहां सही स्ट्रैटिजी और निरंतर अभ्यास से पूरे 100 अंक भी हासिल किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों ने अंतिम 30 दिनों के लिए एक विशेष 'मास्टर प्लान' तैयार किया है, जो छात्रों के स्कोर को काफी हद तक बढ़ा सकता है।

शुरुआती 10 दिन: कैलकुलस और वेटेज वाले चैप्टर्स पर पकड़

गणित के पेपर में कैलकुलस का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पहले 10 दिनों में 'इंटीग्रल्स', 'डिफरेंशियल इक्वेशंस' और 'एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स' जैसे चैप्टर को गहराई से दोहराएं।

फॉर्मूलों की लिस्ट: सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूलों और प्रमेयों की एक अलग नोटबुक बनाएं।

NCERT का महत्व: बोर्ड परीक्षा का लगभग 80-90% हिस्सा सीधे एनसीईआरटी की किताबों और उदाहरणों से आता है। इन्हें नजरअंदाज न करें।

बीच के 10 दिन: वेक्टर, 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी

कैलकुलस के बाद वेक्टर और 3D ज्योमेट्री स्कोरिंग चैप्टर्स माने जाते हैं।

विजुअलाइजेशन: 3D ज्योमेट्री के सवालों को हल करने के लिए आकृतियों की कल्पना करना और उन्हें ड्रा करना सीखें।

प्रोबेबिलिटी (प्रायिकता): इसमें 'बेयस थ्योरम' और 'कंडीशनल प्रोबेबिलिटी' पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहां से 5-अंकों वाले सवाल पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है।

अंतिम 10 दिन: सैंपल पेपर और टाइम मैनेजमेंट

आखिरी के 10 दिन केवल और केवल सैंपल पेपर्स और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (PYQs) को हल करने के लिए होने चाहिए।

3-घंटे का अलार्म: रोजाना एक पेपर ठीक उसी समय पर हल करें जब आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है। इससे परीक्षा हॉल जैसा माहौल मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

गलतियों का सुधार: पेपर हल करने के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। देखें कि किस टॉपिक में आप समय ज्यादा ले रहे हैं।

परीक्षा के लिए स्मार्ट टिप्स

स्टेप मार्किंग का लाभ: गणित में हर सही स्टेप के अंक मिलते हैं। अगर आपको उत्तर नहीं पता, तो भी संबंधित फॉर्मूला और शुरुआती स्टेप्स जरूर लिखें।

सफाई पर ध्यान: रफ वर्क के लिए पेपर के किनारे मार्जिन खींचें। मुख्य उत्तर को हमेशा एक बॉक्स में बंद करें ताकि परीक्षक की नजर सीधे उस पर पड़े।

कठिन सवालों को अंत में रखें: पेपर मिलते ही सबसे पहले आसान सवालों को हल करें। इससे समय बचेगा और कठिन सवालों के लिए पर्याप्त वक्त मिल पाएगा।

शिक्षकों का मानना है कि गणित डरने का नहीं, बल्कि धैर्य का विषय है। यदि छात्र अगले 30 दिनों तक इस प्लानिंग को फॉलो करते हैं, तो वे न केवल पास होंगे बल्कि बेहतरीन अंकों के साथ टॉप भी कर सकते हैं।

