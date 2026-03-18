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CBSE Class 12 Economics Exam 2026: CBSE 12वीं इकोनॉमिक्स पेपर; संतुलित रहा प्रश्नपत्र, छात्रों के लिए स्कोरिंग रहा

Mar 18, 2026 03:30 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE Class 12 Economics Paper 2026: सीबीएसई इकोनॉमिक्स की परीक्षा ने छात्रों और शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। परीक्षा केंद्र से बाहर निकले अधिकांश छात्रों का मानना था कि प्रश्नपत्र न केवल संतुलित था।

CBSE Class 12 Economics Exam 2026: CBSE 12वीं इकोनॉमिक्स पेपर; संतुलित रहा प्रश्नपत्र, छात्रों के लिए स्कोरिंग रहा

CBSE 12th Economics Exam Analysis: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाएं जारी हैं। इसी क्रम में आज आयोजित की गई इकोनॉमिक्स की परीक्षा ने छात्रों और शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। परीक्षा केंद्र से बाहर निकले अधिकांश छात्रों का मानना था कि प्रश्नपत्र न केवल संतुलित था, बल्कि पूरी तरह से सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर के पैटर्न पर आधारित था।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल का इकोनॉमिक्स पेपर न तो बहुत कठिन था और न ही बहुत आसान; इसे ‘मध्यम’ स्तर का कहा जा सकता है, जो औसत और मेधावी दोनों तरह के छात्रों के लिए अच्छा था।

प्रश्नपत्र का विश्लेषण: कैसा रहा पेपर का ढांचा?

आज का प्रश्नपत्र दो मुख्य भागों में विभाजित था। मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन में राष्ट्रीय आय, मुद्रा और बैंकिंग जैसे अध्यायों से सीधे और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय आर्थिक विकास भाग में डेटा आधारित और वर्णनात्मक प्रश्नों की प्रधानता रही। शिक्षकों ने बताया कि पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) काफी आसान थे, जिससे छात्रों को समय बचाने में मदद मिली। हालांकि, कुछ 'केस-स्टडी' आधारित प्रश्न थोड़े चुनौतीपूर्ण थे, जिनमें छात्रों को अपनी तार्किक क्षमता का उपयोग करना पड़ा। ग्राफ और चित्रों पर आधारित प्रश्नों ने भी पेपर को रोचक और स्कोरिंग बनाया।

छात्रों की प्रतिक्रिया: "समय पर पूरा हुआ पेपर"

परीक्षा देकर निकले छात्रों ने संतोष व्यक्त किया। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल के छात्र ने बताया, "मैंने सैंपल पेपर से अच्छी तैयारी की थी और पेपर बिल्कुल वैसा ही था। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं था।" कई छात्रों का यह भी कहना था कि पेपर की लंबाई बिल्कुल सटीक थी और उन्होंने समय से 15-20 मिनट पहले ही इसे पूरा कर लिया, जिससे उन्हें रिवीजन का पर्याप्त समय मिल गया। वहीं, कुछ छात्रों को 'इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट' के सेक्शन में डेटा याद रखने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन कुल मिलाकर वे अपने प्रदर्शन से खुश नजर आए।

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विशेषज्ञों और शिक्षकों की राय

विभिन्न स्कूलों के अर्थशास्त्र विशेषज्ञों ने पेपर की सराहना करते हुए कहा कि सीबीएसई ने इस बार वैचारिक स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया है। शिक्षकों के अनुसार, "पेपर में सीधे प्रश्नों के साथ-साथ योग्यता-आधारित प्रश्नों का अच्छा मिश्रण था। यदि किसी छात्र ने एनसीईआरटी (NCERT) की किताबों को गहराई से पढ़ा है, तो वह आसानी से 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है।"

उन्होंने आगे कहा कि सीबीएसई का सैंपल पेपर के पैटर्न पर टिके रहना छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला कदम है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अब बिना समय गंवाए अपने अगले मुख्य विषय की तैयारी में जुट जाएं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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