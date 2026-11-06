CBSE 12वीं डेटशीट 2027, 16 फरवरी को फिजिक्स के पेपर; डाउनलोड करें PDF
सीबीएसई ने कक्षा 12 की डेटशीट 2027 जारी कर दी है। परीक्षा 16 फरवरी को फिजिक्स से शुरू होगी और 9 अप्रैल तक चलेगी। जानिए डेट शीट की पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका।
इंतजार खत्म हुआ। लाखों बच्चों के दिल की धड़कन बढ़ाने वाली तारीखें आखिरकार सामने आ गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 6 नवंबर 2026 को कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। 12वीं के बच्चों के लिए पहला पेपर 16 फरवरी 2027 को फिजिक्स का होगा। 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होगी और 9 अप्रैल 2027 तक चलेगी। हर पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। पेपर कितने घंटे का होगा यह विषय पर निर्भर करेगा। इस बार 121 विषयों में परीक्षा होगी और 19.8 लाख से ज्यादा बच्चों ने 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 10वीं और 12वीं की डेटशीट एक साथ जारी हुई है।
मुख्य विषयों की तारीखें
साइंस वालों के लिए फिजिक्स 16 फरवरी को है। केमिस्ट्री 27 फरवरी को होगी। मैथ्स का पेपर 9 मार्च को है। बायोलॉजी 25 मार्च को और कंप्यूटर साइंस 31 मार्च को होगी। कॉमर्स के बच्चों का पहला पेपर एकाउंटेंसी का होगा। यह 23 फरवरी को है। इकोनॉमिक्स 16 मार्च को और बिजनेस स्टडीज 1 अप्रैल को होगी। इन बच्चों के लिए मैथ्स भी 9 मार्च को ही है। ह्यूमैनिटीज में जियोग्राफी 25 फरवरी को होगी। साइकोलॉजी 2 मार्च को है। पॉलिटिकल साइंस 19 मार्च को और हिस्ट्री 27 मार्च को होगी। सोशियोलॉजी का पेपर 30 मार्च को है। इंग्लिश कोर 5 मार्च को होगी। ध्यान रखिए कि ये सिर्फ प्रमुख विषय हैं। भाषा और वोकेशनल समेत सभी 121 विषयों की पूरी तारीखें आधिकारिक पीडीएफ में मिलेंगी।
डेटशीट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा गया
बोर्ड के मुताबिक डेटशीट तैयार करने में 40 हजार से ज्यादा विषय संयोजनों को देखा गया। मकसद साफ था कि बच्चों के पेपर आपस में न टकराएं। आम तौर पर साथ लिए जाने वाले विषयों के बीच पढ़ाई के लिए पर्याप्त दिन छोड़े गए हैं। बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तारीखों पर भी नजर रखी गई। हर परीक्षा केंद्र पर किसी एक दिन कितने बच्चे बैठेंगे इसका भी हिसाब लगाया गया। कॉपियों की जांच का समय भी ध्यान में रखा गया ताकि शिक्षक स्कूलों से ज्यादा दिन गैरहाजिर न रहें।
पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें
सबसे पहले cbse.gov.in पर जाइए। ताजा नोटिफिकेशन खोलिए। वहां "Date Sheet for Class X and Class XII Board Examinations, 2027" नाम का नोटिस मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ खोलिए। अपने विषय का कोड देखिए और तारीख व समय मिलाइए। फाइल सेव कर लीजिए। बाद में काम आएगी।
यहां देखें सीबीएसई कक्षा 12 की डेटशीट 2027
परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश
हर पेपर से पहले तारीख और विषय कोड जरूर जांच लें। एडमिट कार्ड और अनुमति वाले दस्तावेज साथ ले जाएं। एडमिट कार्ड पर लिखे रिपोर्टिंग समय का पालन करें। मोबाइल फोन या किसी भी प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान को परीक्षा हॉल में ले जाना मना है। प्रश्नपत्र के निर्देश ध्यान से पढ़ने के बाद ही लिखना शुरू करें।
गौरतलब है कि तारीखें मिल गईं तो अब रणनीति बनाने का वक्त है। हर पेपर के हिसाब से रिवीजन का टाइमटेबल बनाइए। जो चैप्टर बाकी हैं उन्हें पहले निपटाइए। उसके बाद पूरा रिवीजन शुरू कीजिए। सैंपल पेपर हल कीजिए। पिछले सालों के सवाल देखिए। इससे पेपर का पैटर्न समझ आएगा और लिखने की रफ्तार भी बढ़ेगी। फॉर्मूले और डायग्राम बार-बार दोहराइए। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को लेकर स्कूल जो भी निर्देश दे उन्हें गंभीरता से लीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव