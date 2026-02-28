CBSE 12वीं केमिस्ट्री पेपर 2026 कठिन था या बैलेंस? NCERT पढ़ना कितना कारगर होता
सीबीएसई कक्षा 12 केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर एनसीईआरटी आधारित और संतुलित रहा, ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और न्यूमेरिकल्स से जुड़े सवालों ने कॉन्सेप्ट की जांच की।
cbse class 12 chemistry paper 2026 analysis: सीबीएसई ने शनिवार 28 फरवरी को 12वीं की केमिस्ट्री की परीक्षा आयोजित की। केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा ने छात्रों को राहत भी दी और तैयारी की असली कसौटी पर भी कसा। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चले इस पेपर को शिक्षकों और विद्यार्थियों ने आसान से मध्यम स्तर का बताया, लेकिन साफ कहा कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, किताब की गहराई समझनी जरूरी थी। पेपर पूरी तरह एनसीईआरटी पर आधारित था और कई सवाल सीधे पाठ्यपुस्तक से आए थे। हालांकि, सही उत्तर लिखने के लिए कॉन्सेप्ट की स्पष्ट समझ और प्रश्न अभ्यास बेहद जरूरी था।
पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा रहा
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के मॉर्डन पब्लिक स्कूल शालीमार गार्डन की शिक्षाविद डॉ. अलका कपूर ने बताया कि प्रश्नपत्र का ढांचा संतुलित था। इसमें सीधे सवाल, योग्यता आधारित प्रश्न और कॉन्सेप्ट पर आधारित सवालों का अच्छा मिश्रण देखने को मिला। उनके अनुसार जो छात्र नियमित रूप से एनसीईआरटी पढ़ते रहे और अभ्यास करते रहे, उनके लिए यह पेपर स्कोरिंग साबित हुआ।
सेक्शन ए और बी ने परखा बेसिक और कॉन्सेप्ट
सेक्शन ए में पूछे गए एमसीक्यू अधिकतर सीधे और एनसीईआरटी आधारित थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनमें भाषा को ध्यान से पढ़ना जरूरी था, क्योंकि छोटी सी गलती उत्तर बदल सकती थी। सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर प्रश्नों में कॉन्सेप्ट की पकड़ ज्यादा जरूरी रही। खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जैसे टॉपिक्स से जुड़े सवालों ने छात्रों की समझ जांची। इन प्रश्नों में स्टेप बाय स्टेप समाधान लिखना जरूरी था। जिन छात्रों ने डेरिवेशन और सिद्धांतों का अभ्यास किया था, उन्हें यह भाग संतुलित लगा।
लॉन्ग आंसर सेक्शन रहा व्यापक
लॉन्ग आंसर वाले सवालों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खास महत्व दिया गया। कन्वर्जन आधारित प्रश्न, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शंस ये सभी एनसीईआरटी के दायरे में थे। न्यूमेरिकल प्रश्न सीधे फॉर्मूला आधारित रहे और बहुत लंबे नहीं थे, जिससे समय बचाने में मदद मिली। पेपर में दिए गए इंटरनल चॉइस ने छात्रों को अपनी मजबूत यूनिट से प्रश्न चुनने की सुविधा दी।
यूनिट वाइज ट्रेंड क्या रहा
फिजिकल केमिस्ट्री में मध्यम स्तर के न्यूमेरिकल आए जो सीधे फॉर्मूला आधारित थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी जरूर रही, लेकिन पूरी तरह एनसीईआरटी पर आधारित थी और मैकेनिज्म समझने वालों के लिए आसान रही। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर d और f ब्लॉक तथा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से याददाश्त आधारित प्रश्न आए, जो नियमित पढ़ाई करने वालों के लिए अनुमानित थे।
टाइम मैनेजमेंट बना असली गेम चेंजर
तीन घंटे का समय पेपर पूरा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल और रीजनिंग आधारित सवालों में सावधानी से गणना करनी पड़ी। जिन छात्रों ने समय का सही बंटवारा किया, वे अंत में अपने उत्तर दोबारा जांच भी पाए। यानी यह पेपर उन छात्रों के पक्ष में गया जिन्होंने समझ के साथ तैयारी की, न कि केवल आखिरी समय की पढ़ाई पर भरोसा किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव